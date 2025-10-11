Juana Molina habló de su dolor por no poder reconciliarse con Antonio Gasalla antes de su muerte

El día que falleció Gasalla, cientos de posteos de quienes compartieron con él recordaron sus experiencias agridulces: desde el llanto hasta la risa, desde el enojo hasta el agradecimiento, todos los estados de ánimo eran atravesados cuando se trataba de convivir con Gasalla. “Qué manera de divertirnos cuando trabajé en su programa. Y qué triste lo que pasó después”, escribió Molina en las primeras líneas de su despedida al humorista en la que subió una foto de uno de los sketches que hicieron juntos.