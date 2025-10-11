Juana Molina habló de su dolor por no poder reconciliarse con Antonio Gasalla antes de su muerte

Trabajar en el humor en Argentina entre la década de los 80 y los 90 y, llegar a compartir escenario con Antonio Gasalla, implicaba llegar a la cumbre del espectáculo nacional. Juana Molina, quien recientemente participó en “En el barro”, tuvo esa oportunidad y trabajó con el capocómico en sketches y especiales liderados por Gasalla. Pero la relación no terminó bien y hoy Molina se arrepiente.
El 18 de marzo de este año, después de años de padecer demencia senil y con una complicación producto de un cuadro de neumonía y deshidratación severa, Antonio Gasalla falleció a sus 84 años. El mundo del espectáculo lloró la pérdida y homenajeó su trayectoria y Juana Molina no fue la excepción.
Juana Molina no pudo reconciliarse con Antonio Gasalla
En diálogo en Ángel Responde, Molina habló de una de las experiencias más duras de su carrera como actriz. Recordando el posteo que hizo cuando falleció Gasalla, le consultaron por el distanciamiento que vivió con el actor. “Él estaba muy enojado conmigo porque yo me había ido de su programa y nunca más me habló”, recordó con dolor Molina.
Es que a principios de los 90, mientras trabajaban juntos –ella en una producción de Gasalla–, fue convocada por Fernando Marín para tener su propio programa. “Le dije que sí, pero que para el año siguiente, que ya estaba comprometida con Gasalla. Entonces, pensando que actuaba con lealtad, lo primero que hice fue contárselo a Antonio”, escribió hace algunos meses en su cuenta de Instagram.
En la entrevista, continuó relatando la experiencia que más dolor le produjo. “Yo pensé que ya estaba y cuando murió, me enteré que 10 años antes él había hablado muy bien de mí en una entrevista que yo no había visto. Y dije: ‘¡Qué lástima!’, porque era el momento, darnos un abrazo. Pero que no me quedara esta sensación”, relató Molina.
La dolorosa despedida de Juana Molina de Antonio Gasalla
El día que falleció Gasalla, cientos de posteos de quienes compartieron con él recordaron sus experiencias agridulces: desde el llanto hasta la risa, desde el enojo hasta el agradecimiento, todos los estados de ánimo eran atravesados cuando se trataba de convivir con Gasalla. “Qué manera de divertirnos cuando trabajé en su programa. Y qué triste lo que pasó después”, escribió Molina en las primeras líneas de su despedida al humorista en la que subió una foto de uno de los sketches que hicieron juntos.
“Lo cierto es que lo más lindo de Antonio era cuando me amaba, cómo me miraba cuando lo hacía reir, a veces sentía que se olvidaba de actuar porque se distría mirándome como si fuera un espectador. Para mí era todo que él se divirtiera conmigo, me hacía actuar mejor, ser más libre”, recordó Juana en su homenaje.
Después de contar el motivo del distanciamiento, se lamentó por no haber hablado antes con Gasalla. “Si tn solo hubiéramos tenido la madurez, hablar aquella vez, ver si había una opción mejor y no quedarnos ambos con este nudo en la garganta, esta tristeza que evidentemente tuvimos los dos”, escribió.