Política

Tras la ola de tragedias, el camperismo exige a Jaldo que declare la emergencia vial

Tras los ocho fallecimientos registrados en los últimos seis días, los referentes de la oposición exigieron al Gobierno provincial un plan de infraestructura.

Reunión de dirigentes con Mariano Campero, en el interior tucumano.
Reunión de dirigentes con Mariano Campero, en el interior tucumano.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El legislador Manuel Courel y opositores exigieron al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, declarar la emergencia vial tras registrarse ocho muertes en rutas esta semana.
  • La demanda surge por el deterioro de rutas provinciales y tragedias recientes en La Cocha y la autopista Tucumán-Famaillá. Reclaman repavimentación y control de velocidad.
  • La oposición busca que la seguridad vial sea política de Estado para modernizar infraestructura de 40 años y evitar que continúen los siniestros fatales en la región.
Resumen generado con IA

La alarmante cifra de ocho víctimas fatales en accidentes viales durante la última semana puso en el centro del debate la situación de la infraestructura caminera de la provincia. El legislador Manuel Courel (Camperismo) calificó el panorama actual como una "emergencia pública" y apuntó directamente contra la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo por el estado de las calzadas.

"Los tucumanos arriesgan su vida todos los días en rutas que no dan más. Estas muertes no son accidentes aislados: son el síntoma de un sistema vial que está detonado", afirmó Manuel Courel. A través de un comunicado conjunto firmado también por el legislador José "Pepe" Seleme, el concejal simoqueño Luis Escobar y el dirigente Luis Augier, instaron al Ejecutivo a declarar la seguridad vial como una política de Estado.

Los referentes opositores destacaron tragedias recientes que conmocionaron a la provincia, como la muerte de una joven policía y su padre en la autopista Tucumán-Famaillá, y el trágico siniestro en La Cocha que se cobró la vida de una familia entera.

En el documento, los dirigentes detallaron un pliego de reclamos técnicos que incluye la modernización total de la Ruta 38 (hasta el límite con Catamarca), la repavimentación de las rutas 303, 307 y 157, y una "radarización masiva" para controlar excesos de velocidad. 

"Tucumán tiene infraestructura de hace 40 años. La verdadera obra pública es la que evita que una familia reciba una llamada en mitad de la madrugada avisando que uno de los suyos no volverá", resaltaron.

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