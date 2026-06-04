Tras la ola de tragedias, el camperismo exige a Jaldo que declare la emergencia vial

"Los tucumanos arriesgan su vida todos los días en rutas que no dan más. Estas muertes no son accidentes aislados: son el síntoma de un sistema vial que está detonado", afirmó Manuel Courel. A través de un comunicado conjunto firmado también por el legislador José "Pepe" Seleme, el concejal simoqueño Luis Escobar y el dirigente Luis Augier, instaron al Ejecutivo a declarar la seguridad vial como una política de Estado.