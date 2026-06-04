Así está hoy Ángelo Mutti Spinetta: el nieto de Luis Alberto Spinetta que conquista el cine argentino
Ángelo Mutti Spinetta atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. A los 25 años, el nieto de Luis Alberto Spinetta fue distinguido como Mejor Actor Revelación en los Premios Sur, consolidando una trayectoria que combina actuación, música y moda con identidad propia.
Resumen para apurados
- Ángelo Mutti Spinetta ganó recientemente el premio a Mejor Actor Revelación en los Premios Sur de Argentina por su destacada actuación en el film 'La llegada del hijo'.
- Hijo de artistas, inició su carrera en filmes como 'Mi mejor amigo' y la serie 'Barrabrava', al tiempo que desarrolla proyectos en el ámbito de la música y el diseño de moda.
- El galardón consolida al artista como una de las figuras jóvenes con mayor proyección en el cine nacional, logrando forjar una identidad propia más allá de su famoso apellido.
A sus 25 años, Ángelo Mutti Spinetta atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera artística. El nieto de Luis Alberto Spinetta fue reconocido como Mejor Actor Revelación en los Premios Sur gracias a su trabajo en la película La llegada del hijo, consolidando un camino propio dentro de la actuación, la música y la moda.
Lejos de apoyarse únicamente en el peso de uno de los apellidos más emblemáticos de la cultura argentina, el joven artista logró construir una identidad propia y ganar espacio en distintas disciplinas vinculadas al mundo del espectáculo.
De sus primeros pasos en el cine al reconocimiento nacional
Hijo de Catalina Spinetta y del actor Nahuel Mutti, Ángelo creció rodeado de expresiones artísticas. Desde muy pequeño mostró interés por la actuación y comenzó a participar en diversas producciones cinematográficas.
Sus primeras experiencias llegaron con películas como Anagramas, Primavera y Un viaje a la Luna. Sin embargo, el proyecto que marcó un antes y un después en su carrera fue Mi mejor amigo, largometraje dirigido por Martín Deus en el que interpretó a Lorenzo, un personaje que le permitió ganar visibilidad dentro de la industria audiovisual argentina.
Con el paso de los años amplió su recorrido profesional participando en nuevas producciones de cine y televisión. Entre ellas se destacan El bosque de los perros y la serie Barrabrava, donde interpretó a Enzo Urrutia.
El premio que confirma su crecimiento profesional
La gran noticia llegó en la reciente edición de los Premios Sur, donde obtuvo la estatuilla a Mejor Actor Revelación por su actuación en La llegada del hijo, película dirigida por Cecilia Atán y Valeria Pivato.
El reconocimiento representa un importante respaldo para un actor que viene consolidando una carrera ascendente y que ya es señalado como una de las figuras emergentes con mayor proyección dentro del cine argentino.
Los Premios Sur, otorgados por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, son considerados la máxima distinción de la industria audiovisual nacional y suelen ser comparados con los Premios Oscar en Estados Unidos o los Premios Goya en España.
Un estilo propio que también se destacó en la alfombra roja
Además de captar la atención por su trabajo artístico, Ángelo Mutti Spinetta se convirtió en una de las figuras más comentadas de la ceremonia gracias a su elección de vestuario.
El actor apostó por un look sofisticado y moderno compuesto por una camisa color chocolate, pantalón de gamuza verde oliva y un conjunto de saco, corbata y zapatos negros. La combinación reflejó una estética contemporánea que se alinea con la imagen que viene desarrollando dentro del universo fashion.
Moda y música, otras de sus grandes pasiones
La actuación no es el único ámbito donde logró destacarse. En los últimos años también construyó una sólida presencia en el mundo de la moda, participando en campañas para diseñadores emergentes y reconocidas marcas internacionales.
Paralelamente, decidió continuar la tradición musical de la familia. Siguiendo el legado artístico de su abuelo Luis Alberto Spinetta y de su madre, la DJ Catalina Spinetta, formó junto a su hermano Benicio el proyecto musical Flu Os.
La banda nació en 2019 y, tras varios años de trabajo, presentó en 2024 su primer disco de estudio, Punto J, una producción que reafirma la búsqueda creativa de los hermanos y su intención de construir una identidad artística propia.