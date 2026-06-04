Mascherano gana terreno y aparece como el principal candidato para dirigir a Rosario Central
Tras su salida del Inter Miami, el exentrenador de la Selección Sub-20 y Sub-23 es el nombre que más consenso genera en la dirigencia "canalla". Su amistad con Ángel Di María y su vínculo histórico con Rosario potencian su candidatura.
Resumen para apurados
- Javier Mascherano surge hoy como el principal candidato para dirigir a Rosario Central en Argentina ante la inminente salida del actual entrenador Jorge Almirón.
- Tras dejar Inter Miami, el DT genera consenso en la dirigencia por su proyecto, su origen rosarino y su estrecha amistad con el referente del club, Ángel Di María.
- Su eventual llegada busca revertir el complicado presente futbolístico de Central y consolidar un proyecto deportivo ambicioso con figuras de renombre.
La búsqueda de un nuevo entrenador en Rosario Central comienza a tomar forma y un nombre sobresale por encima del resto: Javier Mascherano. El exmediocampista de la Selección aparece hoy como el principal candidato para asumir la conducción técnica del equipo en caso de concretarse la salida de Jorge Almirón.
El "Jefecito" se encuentra sin trabajo desde mediados de abril, cuando presentó su renuncia como entrenador del Inter Miami por motivos personales. Desde entonces, su nombre comenzó a sonar en distintos clubes del fútbol argentino, aunque en las últimas horas tomó especial fuerza en Arroyito.
Dentro de la comisión directiva de Central existe una valoración positiva de su perfil como entrenador. Los dirigentes consideran que reúne características que encajan con el proyecto deportivo que pretenden desarrollar y analizan seriamente la posibilidad de avanzar por su contratación ante el complicado presente futbolístico del equipo.
Más allá de sus antecedentes recientes como técnico, Mascherano cuenta con un fuerte vínculo con Rosario. Aunque nunca ocultó que no es hincha de Central, nació y se crió en la ciudad, donde mantiene una estrecha relación con distintos actores del ambiente futbolístico. Además, su hermano Sebastián es reconocido simpatizante del club.
No es la primera vez que el nombre de Mascherano aparece asociado al "Canalla". En 2019 existieron conversaciones para que finalizara allí su carrera como futbolista profesional, aunque finalmente decidió retirarse defendiendo la camiseta de Estudiantes de La Plata.
Otro aspecto que juega a su favor es su relación con Ángel Di María. Ambos compartieron numerosos años en la Selección Argentina y construyeron una amistad que se mantiene hasta la actualidad. La presencia de "Fideo" en Central y la buena sintonía entre ambos son factores que la dirigencia considera como un punto favorable dentro de la evaluación.
Mientras Rosario Central espera definiciones oficiales sobre el futuro de Jorge Almirón, el nombre de Mascherano sigue creciendo en la consideración de los dirigentes. Aunque también aparecen otros candidatos, entre ellos Pablo "Vitamina" Sánchez, el exvolante campeón olímpico y subcampeón del mundo es quien hoy encabeza la carrera para ocupar el banco de suplentes canalla.