Diego Peretti cruzó a Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina: “Es de una ignorancia supina”

Además, explicó por qué, a su entender, las declaraciones de Samuel L. Jackson encontraron tanta repercusión. “Que un actor de raza negra diga esa tremenda estupidez, tiene que ver con la resonancia de un progresismo europeo que está muy en contra de Israel y de Trump. Y Milei es muy cercano a esos gobiernos. Entonces, se monta sobre el deporte para aprovechar ese alineamiento político”, concluyó.