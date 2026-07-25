Mundial 2026

Diego Peretti cruzó a Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina: “Es de una ignorancia supina”

El actor respondió con dureza a las declaraciones del productor de cine, quien había acusado al país de ser “uno de los más racistas del mundo”.

Diego Peretti cruzó a Samuel L. Jackson por decir que Argentina es un país racista.
Diego Peretti cruzó a Samuel L. Jackson por decir que Argentina es un país racista.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la final del Mundial 2026, el actor Diego Peretti tildó de "ignorancia supina" los dichos de Samuel L. Jackson, quien acusó a Argentina de ser un país racista.
  • Peretti afirmó que Argentina no es institucional ni históricamente racista y criticó el juicio pasional con el que figuras extranjeras opinan a partir de videos virales.
  • El actor vinculó el impacto de esta polémica con el alineamiento de Javier Milei con EE. UU. e Israel, utilizado por sectores políticos internacionales tras el torneo.
Resumen generado con IA

La campaña anti-Argentina que se desató luego de la final del Mundial 2026 sigue sumando capítulos. En las últimas horas, Diego Peretti salió al cruce de las declaraciones del actor estadounidense Samuel L. Jackson, quien había calificado a la Argentina como “uno de los países más racistas del mundo” debido a su escasa población afrodescendiente. 

"Me tomé mi tiempo para hacer el duelo": el conmovedor mensaje de Carolina Baldini tras la derrota de la Argentina en el Mundial 2026

Me tomé mi tiempo para hacer el duelo: el conmovedor mensaje de Carolina Baldini tras la derrota de la Argentina en el Mundial 2026

“Los europeos tienen el tema de lo civilizatorio más espeso, nosotros somos más impulsivos. Los ingleses, los españoles nos juzgan desde un lugar que ellos creen que es racional, pero son re pasionales, porque no se dan cuenta que vienen de países monárquicos y racistas”, reflexionó el actor.

La respuesta de Diego Peretti a Samuel L. Jackson

Al referirse a la viralización de opiniones en redes sociales y a los debates que suelen surgir a partir de videos de pocos segundos, Peretti utilizó como ejemplo las declaraciones del actor de Hollywood.

“Es de una ignorancia supina”, sostuvo al hablar de los dichos de Samuel L. Jackson. Minutos después, redobló la apuesta y los definió directamente como “una estupidez”.

Mario Kempes rompió el silencio tras la final del Mundial y rechazó las teorías conspirativas sobre Argentina

Mario Kempes rompió el silencio tras la final del Mundial y rechazó las teorías conspirativas sobre Argentina

En ese sentido, remarcó que “Argentina no es un país ni institucionalmente ni históricamente racista”, y aseguró que esa afirmación es tan objetiva “como las estadísticas de un deporte”.

La polémica, el gobierno de Milei y el contexto internacional

Peretti también vinculó la repercusión de estas críticas con la política exterior del gobierno de Javier Milei y su cercanía con Estados Unidos e Israel. “Tenemos un presidente que dice cosas muy de derecha, muy de extrema derecha, pero Estados Unidos tiene a (Donald) Trump, que dice lo mismo”, afirmó.

Además, explicó por qué, a su entender, las declaraciones de Samuel L. Jackson encontraron tanta repercusión. “Que un actor de raza negra diga esa tremenda estupidez, tiene que ver con la resonancia de un progresismo europeo que está muy en contra de Israel y de Trump. Y Milei es muy cercano a esos gobiernos. Entonces, se monta sobre el deporte para aprovechar ese alineamiento político”, concluyó.

Temas EspañaEstados Unidos de AméricaRepública ArgentinaMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Yanina Latorre explotó contra Mauro Icardi y negó una supuesta infidelidad de Diego Latorre en Miami

Yanina Latorre explotó contra Mauro Icardi y negó una supuesta infidelidad de Diego Latorre en Miami

Más visto en Mundial 2026
Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”
1

Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”

Hablemos del racismo argentino
2

Hablemos del racismo argentino

El refugio blindado de Messi: cómo funciona la seguridad extrema de La Fortaleza en Funes
3

El refugio blindado de Messi: cómo funciona la seguridad extrema de "La Fortaleza" en Funes

Cómo nació la historia de amor de Leandro Paredes y Camila Galante: están juntos desde la adolescencia
4

Cómo nació la historia de amor de Leandro Paredes y Camila Galante: están juntos desde la adolescencia

La inesperada definición de Ángel Di María sobre el futuro de Messi y Scaloni en la Selección argentina
5

La inesperada definición de Ángel Di María sobre el futuro de Messi y Scaloni en la Selección argentina

Leandro Paredes reveló que Messi ya había decidido dejar la Selección antes de la final del Mundial
6

Leandro Paredes reveló que Messi ya había decidido dejar la Selección antes de la final del Mundial

Más Noticias
El escándalo de Rosalía suma un nuevo capítulo: qué pasó con las entradas de sus recitales en Argentina

El escándalo de Rosalía suma un nuevo capítulo: qué pasó con las entradas de sus recitales en Argentina

Horóscopo chino: los signos que recibirán un golpe de suerte inesperado antes de que termine julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán un golpe de suerte inesperado antes de que termine julio, según Ludovica Squirru

Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”

Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”

El Mercado del Norte generaría más de 500 empleos directos

El Mercado del Norte generaría más de 500 empleos directos

Investigan la falsificación de un documento para asentar una defunción en Tafí Viejo

Investigan la falsificación de un documento para asentar una defunción en Tafí Viejo

La neurocirugía del país y del mundo se concentrará en Tucumán durante tres días

La neurocirugía del país y del mundo se concentrará en Tucumán durante tres días

Decreto, listos…¡ya! El PJ y LLA se lanzan a la carrera electoral

Decreto, listos…¡ya! El PJ y LLA se lanzan a la carrera electoral

Hoy será el cierre de la Fiesta de la Feria de Simoca

Hoy será el cierre de la Fiesta de la Feria de Simoca

Comentarios