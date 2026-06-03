Murió la locutora Marita Monteleone, una de las voces más populares en Argentina
La locutora ingresó a los hogares de los argentinos en la década de los ‘90 con una voz que se adueñó de las contestadoras de Entel y Telefónica con frases como “La característica marcada se encuentra momentáneamente congestionada” o “La característica recibida es inexistente”.
Resumen para apurados
- La locutora Marita Monteleone, 'la voz del teléfono', falleció este miércoles a los 68 años tras permanecer internada en terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires.
- Famosa en los 90 por grabar las frases de las contestadoras de Entel y Telefónica, ganó un Martín Fierro y en sus últimos años enfrentó problemas de salud y disputas familiares.
- Su muerte marca el fin de una era en la locución nacional, dejando un legado imborrable en la memoria colectiva de los argentinos que crecieron escuchando su icónica voz.
Marita Monteleone, la histórica locutora conocida como “La voz del teléfono”, murió este miércoles, a los 68 años, tras estar internada varios días en terapia intensiva.
“Los restos de Marita Monteleone serán velados desde las 18:30 hasta la medianoche en Casa Marchitto, avenida Corrientes”, revelaron fuentes cercanas a la locutora.
María de los Ángeles Araceli Monteleone cosechó una carrera exitosa en la locución y telefonía argentina. La locutora ingresó a los hogares de los argentinos en la década de los ‘90 con una voz que se adueñó de las contestadoras de Entel y Telefónica, y quedó grabada en la memoria de muchos.
Las frases como “La característica marcada se encuentra momentáneamente congestionada”, “La característica recibida es inexistente” o “El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio” son algunas de las frases más célebres de la locutora que se escuchaban en el teléfono décadas atrás.
Durante su carrera recibió varios reconocimientos, como el Martín Fierro por su labor en locución y fue distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura en la Ciudad de Buenos Aires.
El último tiempo, la vida de Marita Monteleone estuvo marcada por problemas de salud y un conflicto familiar que llegó a la Justicia. Hacia finales del 2025, la reconocida locutora permaneció internada durante varios meses en el Centro Gallego de Buenos Aires.
Afectada por diversos problemas físicos, entre ellos una afección en una rodilla que le dificultaba caminar, sostuvo hasta el final una postura inquebrantable: no quería vivir en un geriátrico.
En ese contexto, Marita expresó en distintas oportunidades su deseo de volver al departamento de Caballito, donde había construido gran parte de su vida. También dejó en claro su voluntad de mantener la mayor autonomía posible. Así lo mantuvo hasta su último día.
Su muerte cierra un capítulo personal atravesado por la adversidad, pero también pone punto final a una extensa y recordada trayectoria en los medios. Su voz, que acompañó a generaciones de argentinos, permanecerá viva en la memoria colectiva.