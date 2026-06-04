SociedadActualidad

La IA y la supervisión humana

Sabemos que el periodismo es una tarea profundamente humana, en la que la confianza, el criterio, la personalidad y la presencia no pueden ser reemplazados por las máquinas. Pero ahora es el momento de trabajar junto con la IA para situar a los seres humanos por encima del circuito

LADINA HEIMGARTNER. Presidenta de WAN-INFRA.
LADINA HEIMGARTNER. Presidenta de WAN-INFRA.
Hace 4 Hs

Ladina Heimgartner

Presidenta de WAN-IFRA y CEO de Ringier Media Suiza

Las cifras son inquietantes. Estudios recientes sugieren que casi tres cuartas partes de las páginas web publicadas hoy contienen algún tipo de contenido generado por inteligencia artificial. En YouTube, se estima que entre una quinta parte y un tercio del contenido del feed corresponde a material de baja calidad producido por IA. Las cifras exactas varían según la metodología utilizada, pero la tendencia es clara: el contenido sintético ya no es la excepción. Hemos llegado a un punto en el que ya no podemos distinguir de manera confiable entre lo real y lo falso con nuestros propios ojos.

Esto coloca a la industria de los medios en una situación que es, al mismo tiempo, nueva y muy antigua. Siempre fuimos los guardianes de la confianza: de los hechos, de la verificación y del juicio profesional. Durante un tiempo, en la carrera por la distribución en plataformas y el alcance algorítmico, olvidamos ese papel. Ahora la escasez vuelve a jugar a nuestro favor, pero solo si entendemos qué es lo que realmente se nos exige.

Las personalidades que trabajan en nuestras redacciones se han vuelto más importantes que nunca, aunque las reglas han cambiado. Ya no alcanza con escribir bajo una cabecera periodística y confiar en que la marca haga todo el trabajo. Es necesario mostrar el rostro, poner el nombre propio en plataformas ajenas y exponerse de maneras que el periodismo tradicional rara vez exigía. La gente seguirá confiando en las marcas, sí, pero cada vez confiará más en las personas.

Actuar ahora

Hoy hablamos del concepto de human in the loop (“el humano en el circuito”): la idea de que la IA asiste en tareas como la creación de contenidos, la traducción, la investigación o la edición, pero que el juicio humano sigue siendo el filtro final antes de la publicación. Ese modelo sigue siendo correcto y continuará siéndolo durante mucho tiempo.

Pero está emergiendo un segundo modelo: el del human above the loop (“el humano por encima del circuito”). En otras industrias esto ya es una realidad; en la nuestra, apenas comienza. Cada vez habrá más editores —o como terminemos llamando a esos roles— que no trabajarán dentro de un flujo de producción, sino por encima de él, coordinando múltiples agentes de IA que operan en paralelo, las 24 horas del día, sobre distintas partes de una historia o de una publicación.

Esto requiere una forma de liderazgo que todavía no existe plenamente. Dirigir personas es una cosa; dirigir agentes de IA es otra. Liderar ambas al mismo tiempo, sostener estándares para unas y otros, actuar como custodio de la confianza mientras se orquestan máquinas, es una descripción de puesto que apenas estamos comenzando a redactar.

Permítanme concluir con una nota optimista. En comparación con muchas otras industrias, la nuestra tiene una probabilidad excepcionalmente alta de seguir siendo una actividad donde los seres humanos desempeñen un papel central e irremplazable. La confianza es, en esencia, una relación humana. El juicio es una capacidad humana. La personalidad, la voz y la presencia no pueden transferirse a las máquinas, por más avanzadas que estas lleguen a ser. A diferencia de otros sectores, nosotros todavía podemos elegir deliberadamente nuestro camino.

Pero esa capacidad de decisión exige actuar ahora. Debemos capacitarnos, aprender rápido y compartir lo que funciona y lo que no funciona.

Temas Inteligencia Artificial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La IA aumenta la demanda de chips y semiconductores: ¿celulares y computadoras más caras?

La IA aumenta la demanda de chips y semiconductores: ¿celulares y computadoras más caras?

Avances en medicina: en Tucumán usan IA para monitorear pacientes en tiempo real

Avances en medicina: en Tucumán usan IA para monitorear pacientes en tiempo real

Qué dicen los expertos de la encíclica papal sobre la IA que abrió el debate en Tucumán

Qué dicen los expertos de la encíclica papal sobre la IA que abrió el debate en Tucumán

Brecha crítica: la adopción de IA superó a la arquitectura de seguridad diseñada para gestionarla

Brecha crítica: la adopción de IA superó a la arquitectura de seguridad diseñada para gestionarla

Bastante artificial, dudosamente inteligente

Bastante artificial, dudosamente inteligente

Lo más popular
Nóminas oficiales: todos los planteles confirmados de los países que jugarán el Mundial 2026
1

Nóminas oficiales: todos los planteles confirmados de los países que jugarán el Mundial 2026

El alto poder de la gobernabilidad
2

El alto poder de la gobernabilidad

Qué no puede perder la escuela en tiempos de IA
3

Qué no puede perder la escuela en tiempos de IA

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece
4

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

¿Se puede dibujar el canto de un pájaro?: homenaje a Francisco Contino
5

¿Se puede dibujar el canto de un pájaro?: homenaje a Francisco Contino

Ranking notas premium
Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley
1

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas
2

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros: los cinco puntos más importantes de la resolución
3

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros: los cinco puntos más importantes de la resolución

¿Hasta dónde puede intervenir la Justicia en la elección de la UNT?
4

¿Hasta dónde puede intervenir la Justicia en la elección de la UNT?

Ascendió a Primera, jugó Libertadores y el club lo sostuvo en pleno duelo familiar: el lazo eterno de Sbuttoni con Atlético
5

Ascendió a Primera, jugó Libertadores y el club lo sostuvo en pleno duelo familiar: el lazo eterno de Sbuttoni con Atlético

Más Noticias
Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde

Una muestra le brinda a Gramajo Gutiérrez el homenaje que tanto se hizo esperar

Una muestra le brinda a Gramajo Gutiérrez el homenaje que tanto se hizo esperar

Guerra en Medio Oriente: Hezbollah e Israel siguen atacándose

Guerra en Medio Oriente: Hezbollah e Israel siguen atacándose

Elecciones presidenciales en Perú: un balotaje con polarización y debate sobre la inseguridad

Elecciones presidenciales en Perú: un balotaje con polarización y debate sobre la inseguridad

Recuerdos fotográficos: “La Constantinopla tucumana”

Recuerdos fotográficos: “La Constantinopla tucumana”

Jaldo y otros gobernadores se reunieron con Santilli: el Norte pidió obras; Nación, quitar las PASO

Jaldo y otros gobernadores se reunieron con Santilli: el Norte pidió obras; Nación, quitar las PASO

¿Se puede dibujar el canto de un pájaro?: homenaje a Francisco Contino

¿Se puede dibujar el canto de un pájaro?: homenaje a Francisco Contino

Qué no puede perder la escuela en tiempos de IA

Qué no puede perder la escuela en tiempos de IA

Comentarios