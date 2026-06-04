La IA y la supervisión humana

Las cifras son inquietantes. Estudios recientes sugieren que casi tres cuartas partes de las páginas web publicadas hoy contienen algún tipo de contenido generado por inteligencia artificial. En YouTube, se estima que entre una quinta parte y un tercio del contenido del feed corresponde a material de baja calidad producido por IA. Las cifras exactas varían según la metodología utilizada, pero la tendencia es clara: el contenido sintético ya no es la excepción. Hemos llegado a un punto en el que ya no podemos distinguir de manera confiable entre lo real y lo falso con nuestros propios ojos.