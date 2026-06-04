El debate entre medios y plataformas de IA

La conclusión fue clara: la industria periodística busca influir activamente en las reglas que definirán el ecosistema informativo del futuro. Al anunciar la incorporación de WAN-IFRA a SPUR, su CEO, Stig Ørskov, sostuvo que los medios necesitan una voz colectiva para negociar cuestiones clave como la protección de contenidos, las licencias y la distribución de valor. En la misma línea, Jean-Christophe Tortora, de CMA Media, consideró que ha llegado el momento de un “nuevo acuerdo” entre medios, plataformas tecnológicas y autoridades públicas que garantice la sostenibilidad económica y la función social del periodismo en la era de la inteligencia artificial.