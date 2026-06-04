El debate entre medios y plataformas de IA
En el Congreso Mundial de WAN-IFRA, celebrado en Marsella, editores y ejecutivos de medios reclamaron nuevas reglas para la relación con las plataformas de inteligencia artificial. Transparencia, protección de contenidos y una distribución más equitativa del valor generado por el periodismo fueron los ejes de un debate que busca redefinir el futuro de la industria.
La tercera jornada del Congreso Mundial de Medios de WAN-IFRA estuvo marcada por un reclamo compartido por buena parte de la industria periodística: la necesidad de establecer nuevas reglas de juego para la relación entre los medios y las plataformas de inteligencia artificial. El planteo quedó reflejado en el panel “Creando un mercado de contenidos de IA donde los editores puedan ganar”, moderado por Madhav Chinnappa, ex ejecutivo de Google, y del que participaron Niamh Burns, analista de Enders Analysis; David Buttle, referente de la coalición SPUR; y Louis Dreyfus, presidente y CEO de Le Monde.
Burns sostuvo que la colaboración entre medios, tecnológicas y reguladores ya no es opcional. A su juicio, los desafíos que plantea la inteligencia artificial tienen una dimensión global y requieren respuestas coordinadas. En esa línea, destacó la importancia de que los editores participen activamente en la definición de los estándares que regularán el uso de contenidos periodísticos por parte de los sistemas de IA.
Uno de los anuncios más relevantes fue la expansión internacional de SPUR (Standards for Publishers Usage Rights), organización que promueve estándares para la protección y licenciamiento de contenidos. Buttle informó que la iniciativa incorporó 30 nuevos miembros y que WAN-IFRA se suma como socio estratégico. La coalición reúne ahora a 36 organizaciones y empresas periodísticas de distintos países.
Para Buttle, este crecimiento demuestra que la industria comienza a comprender que la acción colectiva es la mejor forma de fortalecer su posición frente a las grandes plataformas tecnológicas. El objetivo es lograr una voz más fuerte en las discusiones sobre protección de contenidos, transparencia, licencias y distribución de valor.
La transparencia
Louis Dreyfus aportó un matiz relevante al debate. Si bien defendió los acuerdos individuales que algunos medios han alcanzado con compañías de IA —como el firmado por Le Monde con OpenAI—, sostuvo que esas iniciativas deben complementarse con una estrategia común de la industria. “Si queremos ir rápido, vamos solos. Si queremos ir lejos, vamos juntos”, señaló.
El ejecutivo francés fue más allá al plantear que la supervivencia del periodismo independiente constituye una cuestión democrática. “El periodismo no es contenido. El periodismo es un bien público, y los bienes públicos sólo sobreviven cuando las sociedades deciden protegerlos”, afirmó, retomando conceptos expresados por A. G. Sulzberger, editor de The New York Times, durante la apertura del Congreso.
Entre los consensos que surgieron del panel se destacaron la necesidad de una remuneración justa por el uso de contenidos periodísticos, una mayor transparencia sobre el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial y mecanismos eficaces para proteger el valor de la información profesional frente a la proliferación de contenidos sintéticos y desinformación.
La transparencia ocupó un lugar central. Los participantes coincidieron en que los medios necesitan conocer con precisión cómo utilizan sus contenidos las plataformas de IA para negociar en condiciones equilibradas. En ese contexto, SPUR trabaja en el desarrollo de un estándar de telemetría que permitirá monitorear en tiempo real el acceso y uso de material periodístico por parte de los sistemas de inteligencia artificial.
La conclusión fue clara: la industria periodística busca influir activamente en las reglas que definirán el ecosistema informativo del futuro. Al anunciar la incorporación de WAN-IFRA a SPUR, su CEO, Stig Ørskov, sostuvo que los medios necesitan una voz colectiva para negociar cuestiones clave como la protección de contenidos, las licencias y la distribución de valor. En la misma línea, Jean-Christophe Tortora, de CMA Media, consideró que ha llegado el momento de un “nuevo acuerdo” entre medios, plataformas tecnológicas y autoridades públicas que garantice la sostenibilidad económica y la función social del periodismo en la era de la inteligencia artificial.