Talleres y Tucumán BB ganaron semifinales electrizantes y jugarán la final del Súper 4

Durante la primera mitad, Huracán logró sostener una leve ventaja gracias a la producción ofensiva de Carlos Fernández (22) el principal referencia de ataque del "Globo". El invicto parecía mantener el control de las acciones y daba la impresión de que encontraría el camino hacia una nueva victoria. Sin embargo, Tucumán BB nunca perdió la calma. El equipo de Caniza mantuvo la intensidad defensiva y encontró alternativas para mantenerse cerca en el marcador. Esa paciencia terminaría siendo decisiva en el desenlace. El triunfo tuvo un valor especial porque significó el final del invicto de Huracán y porque confirmó a Tucumán BB como uno de los equipos más sólidos del certamen volver a jugar una final, la última en el 2015.