Talleres y Tucumán BB ganaron semifinales electrizantes y jugarán la final del Súper 4
El “León” superó a Belgrano por 75-71 en un cierre ajustado, mientras que el “Beibi” dio el gran golpe al derrotar a Huracán por 74-70 y cortar su invicto. Ambos equipos avanzaron a la definición del Súper 4 de la Federación Tucumana de Básquet tras una noche cargada de emociones en Independiente.
Resumen para apurados
- Talleres de Tafí Viejo y Tucumán BB clasificaron a la final del Súper 4 de la Federación Tucumana de Básquet tras ganar sus respectivas semifinales en el club Independiente.
- Talleres venció a Belgrano 75-71 gracias a su juego interno, mientras que Tucumán BB dio la sorpresa y quitó el invicto a Huracán al derrotarlo por 74-70 en un final ajustado.
- Ambos clubes definirán el título del torneo. Para Tucumán BB, este logro representa la oportunidad de buscar el campeonato tras haber disputado su última final en el año 2015.
El básquet tucumano vivió una de sus jornadas más intensas de la temporada. Ante una gran cantidad de espectadores que colmaron las instalaciones de Independiente, Talleres de Tafí Viejo y Tucumán BB lograron imponerse en sus respectivas semifinales y definirán el título del Súper 4 organizado por la Federación Tucumana de Básquet.
La noche tuvo de todo: cierres ajustados, actuaciones individuales destacadas, un invicto que llegó a su fin y dos equipos que demostraron personalidad para superar momentos adversos y avanzar hacia la gran definición.
Talleres encontró respuestas en el juego interno y en los tiros libres
En la primera semifinal, Talleres de Tafí Viejo derrotó a Belgrano Cultural y Deportivo por 75 a 71 en un encuentro sumamente equilibrado, que recién pudo resolverse en los minutos finales. El conjunto dirigido por Lucas Vega, con Juan Pablo Flores como colaborador en el cuerpo técnico, construyó su victoria a partir de la fortaleza en la pintura. Allí aparecieron figuras determinantes como Conrado Echevarría (20 puntos), Pablo Walter (18) y Jerónimo Solórzano (12) quienes dominaron gran parte de las acciones cerca del aro y permitieron que el "León" mantuviera el control en los momentos de mayor exigencia.
Belgrano planteó un partido intenso y logró mantenerse siempre en juego. De hecho, cuando el marcador quedó igualado en 65 puntos parecía que cualquiera de los dos podía quedarse con el triunfo. En los patriotas, Maximo Araujo (15) y Ulises Amaya (12) que son dirigidos por Hugo Angelicola. Sin embargo, en ese tramo decisivo apareció uno de los factores determinantes de la noche: la efectividad de Talleres desde la línea de tiros libres. Los taficeños estuvieron perfectos en sus lanzamientos simples durante el cierre y aprovecharon cada oportunidad para sumar.
El "Patriota", en cambio, no tuvo la misma precisión. Algunas pérdidas, sumadas a la falta de eficacia en las posesiones finales, terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto taficeño.
Tucumán BB dio el gran golpe y terminó con el invicto de Huracán
Si la primera semifinal fue apasionante, la segunda tuvo todos los ingredientes de una verdadera sorpresa deportiva.
Tucumán BB derrotó a Huracán BB por 74 a 70 y eliminó al único equipo que llegaba invicto a esta instancia de la competencia.
El conjunto conducido por Lisandro Caniza mostró carácter, disciplina táctica y una enorme fortaleza mental para sostenerse en partido frente a uno de los principales candidatos al título.
Desde el comienzo, Tucumán BB encontró respuestas en el juego exterior y en la velocidad de Fabricio Zancarini quien fue una pesadilla constante para la defensa rival. Con cambios de ritmo, penetraciones y lanzamientos oportunos, el escolta terminó como máximo anotador de su equipo con 17 puntos.
También resultó fundamental la tarea de Franco Huber, dueño de una actuación sobresaliente con 15 puntos y 15 rebotes. Su presencia en ambos tableros permitió a Tucumán BB competir de igual a igual ante un rival físicamente muy exigente.
A ellos se sumaron Leonel Madedo y Luca Cocimano, quienes aportaron 14 unidades cada uno y fueron determinantes en momentos clave del encuentro.
Durante la primera mitad, Huracán logró sostener una leve ventaja gracias a la producción ofensiva de Carlos Fernández (22) el principal referencia de ataque del "Globo". El invicto parecía mantener el control de las acciones y daba la impresión de que encontraría el camino hacia una nueva victoria. Sin embargo, Tucumán BB nunca perdió la calma. El equipo de Caniza mantuvo la intensidad defensiva y encontró alternativas para mantenerse cerca en el marcador. Esa paciencia terminaría siendo decisiva en el desenlace. El triunfo tuvo un valor especial porque significó el final del invicto de Huracán y porque confirmó a Tucumán BB como uno de los equipos más sólidos del certamen volver a jugar una final, la última en el 2015.