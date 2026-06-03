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Estampillas, monedas y billetes con historia llegan a una muestra en Tafí Viejo

Coleccionistas, aficionados y curiosos podrán descubrir piezas que conservan parte de la memoria cultural y social de diferentes países y períodos históricos. Días y horarios para recorrer la propuesta.

ESCENARIO. La sala de artes visuales Ernestina Salazar del Mercado Municipal taficeño albergará la exposición.
ESCENARIO. La sala de artes visuales Ernestina Salazar del Mercado Municipal taficeño albergará la exposición.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tafí Viejo inaugurará mañana a las 20 en el Mercado Municipal una muestra de filatelia y numismática para difundir la historia mediante estampillas, monedas y billetes antiguos.
  • Organizada junto al Centro Numismático de Tucumán, la exposición gratuita estará abierta hasta el 6 de julio y exhibirá piezas que reflejan la memoria cultural de varios países.
  • La propuesta busca acercar a coleccionistas, estudiantes y familias a una forma alternativa y didáctica de conocer la historia cotidiana a través de objetos patrimoniales.
Resumen generado con IA

La historia puede contarse de muchas maneras. A veces, a través de documentos, fotografías o libros. Otras, mediante pequeñas piezas que atravesaron décadas y países enteros. Con esa premisa, quedará inaugurada mañana a las 20 la Muestra de Filatelia y Numismática Tafí Viejo 2026, una propuesta cultural que invita a descubrir el valor histórico y patrimonial de estampillas, monedas, billetes y objetos de colección.

La exposición podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 6 de julio, en la sala de artes visuales Ernestina Salazar, ubicada en el Mercado Municipal de la "Ciudad del limón".

La muestra reunirá colecciones que permiten recorrer distintos momentos históricos a través de piezas postales y monetarias de diversas épocas. El objetivo es acercar al público al universo de la filatelia y la numismática, disciplinas que conservan parte de la memoria social y cultural de los pueblos.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Tafí Viejo, a través de la Secretaría de Gestión Cultural y Gestión Educativa, y cuenta con el acompañamiento del Grupo Tafí, el Centro Numismático de Tucumán y la Federación Argentina de Entidades Filatélicas.

Los interesados podrán recorrer la exposición de lunes a viernes de 9 a 13 y de 18 a 22, mientras que los sábados y domingos estará abierta de 18 a 22.

La propuesta está destinada tanto a coleccionistas y aficionados como a familias, estudiantes y público en general que deseen acercarse a una forma diferente de conocer la historia a través de objetos que fueron protagonistas de la vida cotidiana en distintas épocas.

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