Estampillas, monedas y billetes con historia llegan a una muestra en Tafí Viejo

Resumen para apurados
- Tafí Viejo inaugurará mañana a las 20 en el Mercado Municipal una muestra de filatelia y numismática para difundir la historia mediante estampillas, monedas y billetes antiguos.
- Organizada junto al Centro Numismático de Tucumán, la exposición gratuita estará abierta hasta el 6 de julio y exhibirá piezas que reflejan la memoria cultural de varios países.
- La propuesta busca acercar a coleccionistas, estudiantes y familias a una forma alternativa y didáctica de conocer la historia cotidiana a través de objetos patrimoniales.
La historia puede contarse de muchas maneras. A veces, a través de documentos, fotografías o libros. Otras, mediante pequeñas piezas que atravesaron décadas y países enteros. Con esa premisa, quedará inaugurada mañana a las 20 la Muestra de Filatelia y Numismática Tafí Viejo 2026, una propuesta cultural que invita a descubrir el valor histórico y patrimonial de estampillas, monedas, billetes y objetos de colección.
La exposición podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 6 de julio, en la sala de artes visuales Ernestina Salazar, ubicada en el Mercado Municipal de la "Ciudad del limón".
La muestra reunirá colecciones que permiten recorrer distintos momentos históricos a través de piezas postales y monetarias de diversas épocas. El objetivo es acercar al público al universo de la filatelia y la numismática, disciplinas que conservan parte de la memoria social y cultural de los pueblos.
La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Tafí Viejo, a través de la Secretaría de Gestión Cultural y Gestión Educativa, y cuenta con el acompañamiento del Grupo Tafí, el Centro Numismático de Tucumán y la Federación Argentina de Entidades Filatélicas.
Los interesados podrán recorrer la exposición de lunes a viernes de 9 a 13 y de 18 a 22, mientras que los sábados y domingos estará abierta de 18 a 22.
La propuesta está destinada tanto a coleccionistas y aficionados como a familias, estudiantes y público en general que deseen acercarse a una forma diferente de conocer la historia a través de objetos que fueron protagonistas de la vida cotidiana en distintas épocas.