Estampillas, monedas y billetes con historia llegan a una muestra en Tafí Viejo

La historia puede contarse de muchas maneras. A veces, a través de documentos, fotografías o libros. Otras, mediante pequeñas piezas que atravesaron décadas y países enteros. Con esa premisa, quedará inaugurada mañana a las 20 la Muestra de Filatelia y Numismática Tafí Viejo 2026, una propuesta cultural que invita a descubrir el valor histórico y patrimonial de estampillas, monedas, billetes y objetos de colección.