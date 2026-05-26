Tucumán lanzó su candidatura para recibir el Argentino M-17
La Unión de Rugby de Tucumán presentó oficialmente su candidatura para organizar el concentrado final del Campeonato Argentino M-17, el único torneo nacional que reúne a todas las uniones del país. La definición se conocerá en junio y la provincia compite con San Juan y Mar del Plata.
Resumen para apurados
- La Unión de Rugby de Tucumán presentó su postulación para organizar las finales del Campeonato Argentino M-17 en noviembre, compitiendo contra San Juan y Mar del Plata.
- Para ganar la sede en junio frente a rivales con fuerte apoyo estatal, la URT busca apoyo gubernamental para un evento de seis días que reunirá a más de 3.000 personas.
- El evento busca consolidar el crecimiento del rugby en la provincia y servir como plataforma de posicionamiento nacional para albergar competencias aún mayores en el futuro.
La Unión de Rugby de Tucumán (URT) presentó oficialmente su candidatura para organizar el concentrado final del Campeonato Argentino M-17, el único torneo nacional que reúne a todas las uniones del país. La definición se conocerá en junio y Tucumán compite con San Juan y Mar del Plata por quedarse con la sede.
La candidatura presentada por la URT no apunta a cualquier instancia del torneo. Tucumán busca quedarse con el formato concentrado de las fases finales, que se disputará en noviembre durante seis días y reunirá a las 14 uniones participantes del país para definir el campeonato, los ascensos y los descensos.
La diferencia respecto de la edición anterior es significativa. En 2025, San Juan había recibido únicamente la última fecha de cada zona y las definiciones. Ese proceso duró nueve días en la provincia cuyana. Esta vez, el proyecto contempla una concentración más corta: todos los seleccionados juveniles convivirían durante seis días en la provincia disputando semifinales, finales y los cruces de clasificación del quinto al duodécimo puesto.
Para Javier Budeguer, la candidatura responde a una necesidad deportiva, institucional y también estratégica para la provincia. “Sentíamos que había una necesidad de tener algún evento importante para Tucumán. Primero porque creemos que nos lo merecemos. Somos una de las provincias más importantes del país dentro del rugby”, explicó el dirigente.
El crecimiento que viene mostrando la URT en los últimos años aparece como uno de los principales argumentos de la candidatura. Según detalló Budeguer, Tucumán actualmente ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cantidad de jugadores registrados, apenas por detrás de Buenos Aires y Córdoba. “Venimos creciendo entre un 7% y un 9% anual en cantidad de jugadores. Eso demuestra que el rugby tucumano sigue expandiéndose y que hay una base sólida para organizar eventos de este nivel”, aseguró.
La imposibilidad de albergar partidos de Los Pumas por no contar con un estadio propio terminó empujando a la dirigencia tucumana a buscar alternativas que mantengan a la provincia dentro del mapa grande del rugby argentino. “Queríamos generar algo importante para la provincia”, señaló Budeguer.
El formato del torneo tendrá tres fechas previas distribuidas entre agosto, septiembre y octubre. Luego llegará el gran concentrado de noviembre, donde todos los seleccionados se trasladarán a una única sede para disputar las instancias decisivas.
La magnitud logística del evento explica también por qué la candidatura requiere un fuerte respaldo estatal. Según los cálculos de la URT, durante esos seis días llegarían a Tucumán alrededor de 3.000 personas entre jugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes y familiares.
“Estamos hablando de unos 600 jugadores más toda la estructura que acompaña a cada unión. Eso implica alojamiento, transporte, comidas, turismo y coordinación integral durante casi una semana”, explicó el presidente de la URT.
La definición dependerá, principalmente, de la licitación impulsada por Unión Argentina de Rugby. Según explicó Budeguer, la UAR aporta una parte del presupuesto, pero el resto debe ser cubierto por la unión organizadora y el gobierno provincial. “La UAR fue muy clara: esto se define por licitación y será para el mejor postor. Pero también sentimos una buena predisposición para que Tucumán pueda ser sede”, contó.
La competencia no será sencilla. San Juan vuelve a presentarse con el fuerte respaldo económico de su gobierno provincial, mientras que Mar del Plata también aparece como candidata firme para quedarse con el torneo.
“Sabemos que San Juan tiene muchísimo apoyo gubernamental y que Mar del Plata también está en carrera. Pero nosotros creemos que Tucumán tiene todo para organizar un evento de esta magnitud”, sostuvo Budeguer.
La resolución llegaría en los primeros días de junio, una vez cerrados formalmente los plazos de presentación. Mientras tanto, en Tucumán ya imaginan lo que podría significar recibir el único campeonato argentino que reúne a todas las uniones del país.
Más allá del impacto deportivo, la URT entiende que el evento podría transformarse en una plataforma para posicionar nuevamente a la provincia como una referencia nacional dentro del rugby argentino. Y también como una puerta para seguir soñando con competencias todavía más grandes en el futuro.