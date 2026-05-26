Tucumán lanzó su candidatura para recibir el Argentino M-17

El crecimiento que viene mostrando la URT en los últimos años aparece como uno de los principales argumentos de la candidatura. Según detalló Budeguer, Tucumán actualmente ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cantidad de jugadores registrados, apenas por detrás de Buenos Aires y Córdoba. “Venimos creciendo entre un 7% y un 9% anual en cantidad de jugadores. Eso demuestra que el rugby tucumano sigue expandiéndose y que hay una base sólida para organizar eventos de este nivel”, aseguró.