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Los ADRs argentinos caen hasta 6,7%, los bonos operan en rojo y el riesgo país vuelve a superar los 490 puntos

La escalada del conflicto entre Irán y sus vecinos genera aversión global al riesgo y golpea a los activos argentinos. Las acciones que cotizan en Wall Street lideran las pérdidas, mientras los bonos soberanos muestran mayoría de bajas.

Las reacciones en Wall Street
Las reacciones en Wall Street
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Los activos y bonos argentinos caen este miércoles en Wall Street y el mercado local, elevando el riesgo país a más de 490 puntos por la escalada del conflicto bélico de Irán.
  • La aversión global al riesgo golpea a los mercados emergentes. En Nueva York, las acciones de bancos y telecomunicaciones lideran las bajas, mientras el petróleo amortigua a YPF.
  • Analistas prevén que el ingreso de divisas mantendrá la liquidez local frente a la volatilidad. El mercado seguirá atento al precio del crudo y al conflicto en Medio Oriente.
Resumen generado con IA

La escalada del conflicto entre Irán y sus vecinos genera aversión global al riesgo y golpea a los activos argentinos. Las acciones que cotizan en Wall Street lideran las pérdidas, mientras los bonos soberanos muestran mayoría de bajas.

Los activos argentinos operan con fuertes retrocesos este miércoles en medio de un escenario internacional marcado por la creciente tensión en Medio Oriente. La nueva escalada del conflicto que involucra a Irán provocó un movimiento global de búsqueda de refugio por parte de los inversores y afectó especialmente a los mercados emergentes.

En ese contexto, los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street registran caídas de hasta 6,7%, mientras que los bonos soberanos en dólares operan mayoritariamente en terreno negativo. Como consecuencia, el riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 490 puntos básicos.

Los bonos argentinos sienten el impacto de la crisis internacional

La renta fija global vuelve a quedar bajo presión ante la incertidumbre geopolítica. Los mercados siguen de cerca los movimientos de Irán, luego del lanzamiento de misiles contra objetivos en países vecinos y las amenazas sobre rutas estratégicas para el transporte de petróleo.

En Wall Street, los títulos soberanos argentinos muestran un comportamiento dispar. Los Bonares alternan leves subas y bajas, mientras que los Globales presentan descensos de hasta 0,1%, encabezados por el Global 2038.

La tensión internacional también impulsa un nuevo salto del petróleo, un factor que históricamente aumenta la volatilidad en los mercados financieros y eleva la cautela entre los inversores.

DRs: bancos y telecomunicaciones lideran las pérdidas

Las acciones argentinas negociadas en Nueva York son las más afectadas por el clima de aversión al riesgo.

Entre los ADRs con mayores bajas se destacan:

BBVA Argentina (-6,7%)

Grupo Supervielle (-5,8%)

Telecom Argentina (-4,2%)

Loma Negra (-3,9%)

Banco Macro (-3,5%)

En contraste, algunas compañías vinculadas al sector energético logran sostenerse gracias al repunte del petróleo. YPF se mantiene entre las pocas acciones con saldo positivo.

El S&P Merval también opera en baja

En la plaza local, el S&P Merval retrocede cerca de 1% y se ubica por debajo de los 3,2 millones de puntos.

Las acciones líderes más castigadas son Grupo Supervielle, BBVA y Loma Negra, reflejando el impacto de la incertidumbre externa sobre los activos argentinos.

Retenciones y fallo favorable para Argentina en el caso YPF

Entre las noticias locales que siguen de cerca los inversores, el Gobierno oficializó la reducción de las retenciones al trigo y la cebada al 5,5%, medida que comenzó a regir desde junio de 2026.

Además, se publicó el cronograma de reducción gradual de los derechos de exportación para la soja y sus derivados, que se implementará entre 2027 y 2028.

Por otra parte, la Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido de los demandantes para revisar un fallo favorable a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. La decisión representa un alivio para el país, aunque los demandantes todavía podrían intentar llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.}

Qué mira el mercado

Los analistas coinciden en que, pese a la volatilidad de corto plazo, los activos argentinos mantienen una performance relativamente favorable frente a otros mercados emergentes desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

Según especialistas, el ingreso de dólares provenientes de exportaciones, emisiones de Obligaciones Negociables y préstamos en moneda extranjera continúa aportando liquidez al mercado cambiario y permite al Banco Central sostener la acumulación de reservas.

Sin embargo, los inversores seguirán atentos a la evolución de la crisis geopolítica, especialmente al comportamiento del petróleo y su impacto sobre los mercados financieros globales.

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