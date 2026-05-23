El truco viral con hojas de laurel en los pies que promete aliviar dolores mientras dormís

Resumen para apurados
- Usuarios de TikTok viralizaron recientemente un truco que consiste en colocar hojas de laurel en las medias al dormir para aliviar dolores corporales por sus propiedades.
- Basado en la reflexología, el método consiste en dejar las hojas en la planta del pie toda la noche para reducir dolores de espalda y rodillas por su efecto antiinflamatorio.
- Esta tendencia resalta el creciente interés por la medicina tradicional y los remedios caseros en redes sociales, aunque abre el debate sobre la falta de aval científico.
La hoja de laurel es una de las hierbas aromáticas más utilizadas en la cocina, pero también ocupa un lugar importante dentro de la medicina tradicional gracias a sus propiedades naturales. En los últimos días, un particular truco casero se volvió viral en TikTok y despertó curiosidad por los posibles efectos del laurel sobre el cuerpo.
La práctica consiste en colocar hojas de laurel dentro de las medias, apoyadas sobre la planta del pie, y dejarlas actuar durante varias horas, especialmente durante la noche. Según quienes promueven este método, el objetivo es aprovechar las propiedades antiinflamatorias y relajantes de esta planta.
Qué efecto tendría poner hojas de laurel en los pies
De acuerdo con el video viral difundido en TikTok, el contacto prolongado de la hoja de laurel con la planta del pie ayudaría a aliviar dolores corporales y molestias musculares.
La explicación se relaciona con conceptos utilizados por la reflexología, disciplina que sostiene que los pies están conectados con diferentes órganos y zonas del cuerpo a través del sistema nervioso.
Para realizar este truco casero, recomiendan colocar una o varias hojas de laurel dentro de las medias y mantenerlas allí durante toda la noche. Incluso, algunos sugieren hacerlo al menos una hora antes de acostarse para potenciar sus efectos.
Entre los beneficios que más mencionan quienes practican este método aparecen:
- Alivio de dolores de rodilla
- Disminución de molestias en la espalda
- Reducción del dolor en los pies
- Sensación de relajación y descanso
Qué otros beneficios tiene el laurel
Además de este uso viral en redes sociales, la hoja de Laurel también es valorada por distintos beneficios asociados al bienestar general y la medicina tradicional.
Entre sus propiedades más conocidas se destacan:
- Ayudar a aliviar problemas digestivos, como dolor abdominal o flatulencias
- Contribuir a combatir infecciones gracias a sus propiedades antimicrobianas
- Favorecer la relajación y reducir el estrés mediante su aroma natural