La 1° Feria de Trabajo abre la puerta a la posibilidad de conseguir un empleo en 2026

Acceder al primer empleo suele sentirse lejano o lleno de obstáculos. Por eso cada espacio que conecta a los jóvenes con oportunidades concretas se vuelve fundamental. En esa coyuntura, Tucumán recibirá la Feria de Trabajo 2025, un encuentro gratuito pensado para vincular talento local con empresas, consultoras y proyectos que buscan nuevos perfiles.
La actividad tendrá lugar el sábado 20 de diciembre, de 16 a 21 horas, en el Hotel Garden Park, y promete una tarde con talleres, charlas y contacto directo con reclutadores. La inscripción es gratuita y se realiza de manera online. La información completa está disponible en el enlace de la biografía del perfil de Instagram @feriadetrabajo.tuc
Un espacio para presentarse y conocer nuevas propuestas
Durante la jornada, los asistentes podrán entregar su CV en mano a representantes de emprendimientos tucumanos y consultoras de recursos humanos. También habrá stands dedicados a formación, venta directa y otros proyectos emprendedores.
Uno de los ejes centrales será la capacitación a cargo de Cacho Avellaneda, quien orientará a los jóvenes en la construcción de un perfil profesional atractivo y en la identificación del propio potencial emprendedor, dos aspectos cada vez más valorados en el mercado.
La feria busca reducir barreras entre quienes buscan empleo y quienes lo ofrecen. Por eso, habrá espacios para practicar entrevistas, recibir asesoramiento inmediato, revisar el CV con especialistas y conocer de cerca qué piden hoy las empresas a la hora de reclutar.
Un puente hacia el futuro profesional
La organización confirmó que quedan los últimos cupos disponibles y anticipó una importante participación de estudiantes, recién graduados y jóvenes que buscan su primera experiencia laboral. En un tiempo donde el trabajo formal exige preparación, contactos y buena comunicación, esta feria aparece como una oportunidad concreta para dar ese primer paso.