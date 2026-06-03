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Llega God of War Laufey: la nueva entrega del videojuego se basa en la esposa de Kratos

La próxima entrega de *God of War* da un vuelco sorpresivo a la franquicia al situar a Faye, la esposa de Kratos, en el papel protagónico.

Llega God of War Laufey: la nueva entrega del videojuego se basa en la esposa de Kratos
God of War
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Sony y Santa Monica Studio anunciaron hoy 'God of War Laufey' para PlayStation 5, un videojuego protagonizado por la esposa de Kratos para expandir la narrativa de la saga.
  • Dirigido por Ariel Lawrence, el título se sitúa tras la muerte de Faye en Ragnarok, quien despierta en un plano místico enfrentando deidades con un renovado sistema de combate.
  • Esta entrega representa un giro disruptivo al desplazar el foco de Kratos hacia Faye, fusionando múltiples mitologías y prometiendo redefinir el futuro de la exitosa franquicia.
Resumen generado con IA

Sony Interactive Entertainment y Santa Monica Studio revelan God of War Laufey, una entrega disruptiva para PlayStation 5. Esta aventura sitúa a Faye, la esposa de Kratos, en el papel principal tras los eventos ocurridos en su fallecimiento. El título busca expandir el universo narrativo mediante paisajes míticos inéditos y la unión de diversas mitologías.

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La trama inicia luego del desenlace visto en God of War Ragnarok, donde la muerte de la guerrera marca el comienzo de una travesía espiritual. Bajo la dirección de Ariel Lawrence, el estudio apuesta por una perspectiva fresca que explora el pasado y las habilidades de la Gigante. Esta propuesta arriesgada transforma el legado de la franquicia al desplazar el foco del antiguo Fantasma de Esparta hacia su compañera.

Un despertar en dimensiones desconocidas

La protagonista despierta en Everywhen, un plano existencial donde interactúan deidades de panteones variados en un ambiente cargado de magia. En aquel sitio, la madre de Atreus descubre amenazas sobrenaturales capaces de poner en peligro los planes de protección destinados a su familia. Ella enfrenta a figuras poderosas como Sekhmet o Begtse mientras intenta comprender la naturaleza de ese entorno laberíntico.

Durante la exploración, la heroína recibe el apoyo de Phranque, un cubo cósmico interpretado por Jack Quaid. También aparece Rue, una cinta encantada a cargo de la actriz Perlina Lau que resguarda una espada fundamental para el escape. Estos aliados brindan mecánicas tácticas únicas y profundidad emocional al relato durante cada enfrentamiento contra criaturas hostiles.

Innovación en el sistema de combate

Los desarrolladores integran la velocidad característica de la etapa griega con la contundencia física vista en las tierras nórdicas. La Mano Dorada de los Jotnar emplea habilidades exclusivas relacionadas con la manipulación de almas para ejecutar ataques ágiles. Esta combinación permite alternar entre ofensiva y defensa de forma fluida contra adversarios provenientes de diversos mitos.

Las secuencias de acción reactiva eliminan las pausas entre movimientos para incrementar la intensidad de las batallas. El uso estratégico del escenario aporta capas adicionales de complejidad a la experiencia jugable tradicional. Mediante estas mecánicas, el equipo creativo ofrece un estilo renovado que respeta los pilares fundamentales del combate intenso.

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