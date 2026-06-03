Llega God of War Laufey: la nueva entrega del videojuego se basa en la esposa de Kratos

La trama inicia luego del desenlace visto en God of War Ragnarok, donde la muerte de la guerrera marca el comienzo de una travesía espiritual. Bajo la dirección de Ariel Lawrence, el estudio apuesta por una perspectiva fresca que explora el pasado y las habilidades de la Gigante. Esta propuesta arriesgada transforma el legado de la franquicia al desplazar el foco del antiguo Fantasma de Esparta hacia su compañera.