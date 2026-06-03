Seguridad

Condenaron a un policía por un choque en el que murió una mujer que iba en moto

Víctor Gómez, de 27 años, admitió su responsabilidad en un juicio abreviado. El efectivo conducía una camioneta de la fuerza cuando embistió por detrás a una motocicleta.

Condenaron a un policía por un choque en el que murió una mujer que iba en moto
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán condenó al policía Víctor Gómez a dos años de prisión condicional por atropellar y matar a Ramona Páez en un choque en la capital en junio de 2022.
  • Gómez, al mando de una patrulla oficial, embistió por detrás a la moto de la víctima. El efectivo admitió su culpa en un juicio abreviado avalado por la familia de la mujer.
  • El fallo impone cinco años de inhabilitación para conducir y una reparación económica, sentando un precedente sobre la responsabilidad vial de las fuerzas de seguridad.
Resumen generado con IA

La Justicia penal de Tucumán condenó a un efectivo policial por la muerte de Ramona Páez Soria, de 64 años, quien falleció en junio de 2022 tras un siniestro vial ocurrido en la zona sur de la capital tucumana.

A través de un acuerdo de juicio abreviado, Víctor Gómez, de 27 años, reconoció ser el autor del delito de homicidio culposo. El convenio fue presentado por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, y contó con la conformidad de la familia de la víctima.

El trágico episodio

El hecho ocurrió la mañana del 22 de junio de 2022, cerca de las 11. Según la reconstrucción fiscal, Gómez circulaba cumpliendo funciones oficiales al mando de una camioneta Toyota Hilux perteneciente a la Policía.

El uniformado transitaba por el carril sur de la avenida Independencia, en sentido oeste-este. Unos 30 metros antes de llegar a la intersección con la calle Miguel de Güemes, la patrulla impactó por alcance -con su parte frontal- la parte trasera de una motocicleta Honda Wave en la que viajaba la víctima como acompañante.

Producto del violento choque, Páez Soria sufrió heridas de extrema gravedad. Fue trasladada de urgencia al Hospital Padilla, pero los médicos no pudieron salvarla. Su fallecimiento se confirmó apenas 40 minutos después del impacto.

La sentencia

El juez interviniente declaró admisible el acuerdo, que impone a Gómez una pena de dos años de prisión de ejecución condicional. Esto significa que el efectivo no irá a la cárcel, pero deberá cumplir estrictas reglas de conducta bajo apercibimiento de ley.

Además de la condena de prisión, se le aplicó una "inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículo por el término de cinco años". Como parte de la resolución, el ahora condenado deberá abonar la suma de $2 millones en concepto de reparación económica para los familiares de la mujer fallecida.

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