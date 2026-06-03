Preocupación por el regreso de El Niño: qué efectos podría provocar en Argentina

Este patrón conformado por un componente oceánico y otro atmosférico es una de las causas principales de la variabilidad climática, pero que en esta ocasión tendrá una intensidad particular. “Tenemos que prepararnos para un episodio de El Niño potencialmente fuerte, que exacerbará las sequías, potenciará las lluvias intensas y agravará el riesgo de olas de calor tanto en tierra como en el océano. El suceso más reciente de El Niño, ocurrido en 2023/2024, fue uno de los cinco más intensos de los que se tiene constancia y contribuyó a las temperaturas mundiales sin precedentes que se registraron en 2024", explicó la Secretaria General de la OMM, Celeste Saulo.