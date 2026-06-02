El Rompecabezas de Federico van Mameren: Pensar en grande, la deuda pendiente de Tucumán

El conductor de Panorama Tucumana resaltó que la obra no es un detalle menor. Se trata de un proyecto concebido por César Pelli, uno de los arquitectos argentinos más prestigiosos del mundo y, además, uno de los tucumanos más universales. Durante años, su nombre fue mencionado en discursos, anuncios y promesas de distintas gestiones provinciales. Sin embargo, mientras en Tucumán abundaron las referencias a proyectos que nunca llegaron a materializarse, fue Jujuy la que consiguió que Pelli dejara una huella concreta en su territorio.