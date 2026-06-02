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El Rompecabezas de Federico van Mameren: Pensar en grande, la deuda pendiente de Tucumán

¿Por qué tantas veces Tucumán queda relegada frente a iniciativas que logran concretarse en otras provincias del Norte argentino?

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Federico van Mameren cuestionó en Tucumán la postergación de la provincia frente a Jujuy, que recientemente inauguró un centro cultural diseñado por el tucumano César Pelli.
  • Tucumán acumuló promesas sobre la obra de Pelli, pero Jujuy mostró la voluntad política para concretarla, exponiendo la falta de gestión y visión de la dirigencia local.
  • El análisis plantea la necesidad de que Tucumán supere la meta de pagar sueldos estatales y empiece a planificar en grande para volverse una provincia competitiva y moderna.
Resumen generado con IA

La inauguración en Jujuy del Centro Cultural Lola Mora volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para Tucumán: ¿por qué tantas veces la provincia queda relegada frente a iniciativas que logran concretarse en otros lugares del Norte argentino?

Este fue el centro del planteó que realizó Federico van Mameren al abrir su Rompecabezas.

El conductor de Panorama Tucumana resaltó que la obra no es un detalle menor. Se trata de un proyecto concebido por César Pelli, uno de los arquitectos argentinos más prestigiosos del mundo y, además, uno de los tucumanos más universales. Durante años, su nombre fue mencionado en discursos, anuncios y promesas de distintas gestiones provinciales. Sin embargo, mientras en Tucumán abundaron las referencias a proyectos que nunca llegaron a materializarse, fue Jujuy la que consiguió que Pelli dejara una huella concreta en su territorio.

Resulta paradójico. Pelli aceptó rendir homenaje a Lola Mora sin siquiera conocer inicialmente que la escultora había dejado seis de sus obras en Jujuy. Hubo una decisión política, una visión y una voluntad de gestión capaces de transformar una idea en realidad. Allí radica quizás la principal diferencia.

Van Mameren señala que cada vez que se plantea esta comparación aparecen las susceptibilidades. Algunos funcionarios suelen cuestionar por qué los periodistas insisten en señalar las falencias locales en lugar de “defender a Tucumán”. Sin embargo, la función del periodismo no es proteger relatos oficiales sino formular preguntas que ayuden a comprender por qué una provincia con enorme potencial parece conformarse con objetivos modestos.

}a cuestión trasciende incluso al ámbito cultural. Lo mismo ocurre con problemas cotidianos como el transporte público. Cuando se exponen las dificultades que enfrentan miles de usuarios, las críticas suelen interpretarse como ataques políticos. Pero describir una realidad no equivale a perjudicar a una gestión. Por el contrario, implica reconocer una deuda pública que afecta la calidad de vida de los ciudadanos.

Durante demasiado tiempo, Tucumán ha celebrado como un logro suficiente el pago puntual de salarios estatales y la preservación de cierta paz social. Sin desconocer la importancia de esos objetivos, cabe preguntarse si eso alcanza para proyectar una provincia competitiva, moderna y capaz de liderar procesos de transformación en la región.

Tal vez la discusión de fondo no sea por qué se critica a Tucumán. La verdadera pregunta es por qué, teniendo recursos, talento y una historia que la respalda, tantas veces termina resignándose a pensar en pequeño.

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