Discutió con un compañero de trabajo y le puso veneno para ratas en el mate

Resumen para apurados
- Una empleada de 46 años fue detenida en Córdoba, Argentina, tras envenenar con veneno para ratas el mate de un compañero en una carnicería luego de una discusión laboral.
- Cámaras de seguridad filmaron el ataque tras una discusión. La víctima fue hospitalizada con intoxicación y la policía secuestró veneno para ratas en la casa de la detenida.
- El hecho generó gran conmoción en Corral de Bustos. La mujer imputada por lesiones mediante envenenamiento enfrenta una investigación judicial para determinar su condena penal.
Un grave episodio ocurrido en una carnicería de la provincia de Córdoba terminó con una mujer detenida, acusada de colocar veneno para ratas en el mate de un compañero de trabajo luego de una fuerte discusión laboral. La víctima sufrió una intoxicación y debió recibir atención médica de urgencia.
El hecho ocurrió en una carnicería ubicada en la localidad cordobesa de Corral de Bustos-Ifflinger. Según trascendió, ambos empleados habían mantenido un fuerte enfrentamiento y, poco después, la mujer habría aprovechado un momento en el que quedó sola en el sector de trabajo para concretar la maniobra.
Las cámaras registraron el momento
Las cámaras de seguridad del establecimiento fueron clave para la investigación. Las imágenes muestran a la empleada acercándose a una mesa donde se encontraban un mate y un termo pertenecientes a su compañero. De acuerdo con la investigación, la sospechosa introdujo una sustancia tóxica en el recipiente y luego continuó con sus tareas habituales.
Minutos después, el trabajador consumió la bebida y comenzó a experimentar síntomas compatibles con una intoxicación, entre ellos vómitos y diarrea. Ante el rápido deterioro de su estado de salud, fue trasladado a un centro médico, donde logró ser estabilizado.
Detención y causa judicial
La propietaria del comercio realizó la denuncia tras revisar las grabaciones de seguridad. A partir de esa presentación, personal policial llevó adelante un allanamiento en el domicilio de la sospechosa, donde secuestró elementos de interés para la causa, entre ellos un teléfono celular y veneno para ratas.
La mujer, de 46 años, fue detenida y quedó imputada por lesiones mediante envenenamiento, mientras la fiscalía local avanza con la investigación para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades penales correspondientes.
Conmoción en la comunidad
El caso generó conmoción en Corral de Bustos-Ifflinger debido a la gravedad de la acusación y a que el presunto ataque ocurrió en un ámbito laboral. La rápida intervención médica evitó consecuencias más graves para la víctima, mientras la Justicia analiza las pruebas reunidas durante la investigación.