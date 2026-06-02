Discutió con un compañero de trabajo y le puso veneno para ratas en el mate

Las cámaras registraron el momento

Las cámaras de seguridad del establecimiento fueron clave para la investigación. Las imágenes muestran a la empleada acercándose a una mesa donde se encontraban un mate y un termo pertenecientes a su compañero. De acuerdo con la investigación, la sospechosa introdujo una sustancia tóxica en el recipiente y luego continuó con sus tareas habituales.