Por qué disminuye la feligresía católica en la Argentina

“Por una parte, entre los jóvenes de entre 16 y 29 años, sólo un 44,6% se identifica como católico, mientras que un 31% declara no tener filiación religiosa. Esto contrasta con los adultos mayores de 50 años, donde el catolicismo conserva aún una posición dominante (69%) y sólo una minoría se declara sin religión (12,6%)”, señala Esquivel, director del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina e investigador de la UBA y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Esta fractura sugiere que las nuevas generaciones están configurando un mapa religioso mucho más fragmentado, donde la identidad católica ya no es la matriz única que estructura la vida social.