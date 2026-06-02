Crisis en la industria: Verbano abrió retiros voluntarios y podría reducir hasta el 50% de su personal

La histórica fábrica de porcelanas Verbano, considerada la única productora industrial de porcelana del país, enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia. La empresa Faiart Argentina S.A., propietaria de la reconocida marca, puso en marcha un plan de retiros voluntarios y analiza una reducción de personal que podría alcanzar hasta el 50% de su plantilla.