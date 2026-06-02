Crisis en la industria: Verbano abrió retiros voluntarios y podría reducir hasta el 50% de su personal
La situación genera preocupación entre los trabajadores y en toda la región del Gran Rosario, donde la planta ubicada en Capitán Bermúdez constituye una de las industrias emblemáticas del sector manufacturero.
Resumen para apurados
- La histórica firma Verbano abrió retiros voluntarios en Capitán Bermúdez para reducir hasta el 50% de su personal ante la caída de ventas y el aumento de costos.
- Con 105 empleados, la única fábrica de porcelana del país sufrió suspensiones, el pago de salarios en cuotas y una fuerte competencia por importaciones de China.
- La empresa busca reconvertirse mediante exportaciones y eficiencia energética. Su futuro definirá el destino industrial de la región y de un sector nacional en crisis.
La histórica fábrica de porcelanas Verbano, considerada la única productora industrial de porcelana del país, enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia. La empresa Faiart Argentina S.A., propietaria de la reconocida marca, puso en marcha un plan de retiros voluntarios y analiza una reducción de personal que podría alcanzar hasta el 50% de su plantilla.
La situación genera preocupación entre los trabajadores y en toda la región del Gran Rosario, donde la planta ubicada en Capitán Bermúdez constituye una de las industrias emblemáticas del sector manufacturero.
Verbano busca reducir costos para sostener la producción
Actualmente, la compañía cuenta con 105 empleados. Según trascendió, la intención inicial es reducir alrededor del 30% de la dotación, aunque la cifra podría ampliarse si no mejora el escenario económico y financiero.
Hasta el momento, al menos 17 trabajadores ya habrían aceptado las condiciones de retiro voluntario ofrecidas por la empresa, mientras continúan las negociaciones con el resto del personal.
La medida forma parte de un proceso de reestructuración que busca garantizar la continuidad operativa de la fábrica en medio de una fuerte caída de la actividad.
Salarios en cuotas y caída de las ventas
La crisis se profundizó durante mayo, cuando la empresa debió fraccionar el pago de los salarios. Primero abonó el 70% de los haberes y días más tarde completó el porcentaje restante, una situación inédita en los últimos años para la planta.
Desde el ámbito sindical atribuyen el deterioro a varios factores que afectan a gran parte de la industria argentina: la caída del consumo interno, el aumento de los costos operativos, especialmente de la energía, y el crecimiento de las importaciones de productos provenientes de China.
Además, durante los primeros meses de 2026 la firma ya había implementado suspensiones para intentar sostener el nivel de actividad y evitar medidas más drásticas.
Una empresa emblemática de la industria nacional
Fundada en 1953, Verbano logró posicionarse como una de las marcas más reconocidas de porcelana fina en Argentina. Durante décadas abasteció al sector hotelero, gastronómico y comercial, además de desarrollar una fuerte presencia en el mercado minorista.
La planta de Capitán Bermúdez posee una capacidad teórica de producción de aproximadamente 12.000 piezas diarias y se convirtió en un referente de la porcelana de alta gama, con clientes vinculados a importantes cadenas hoteleras y establecimientos gastronómicos.
Sin embargo, la combinación de menores ventas, aumento de costos y retracción del mercado interno impactó de lleno en su estructura productiva.
La empresa apuesta a una reconversión para evitar el cierre
Pese al escenario adverso, la compañía busca implementar un plan de reconversión que le permita mantener abiertas sus instalaciones.
Entre las principales estrategias se encuentran la reducción de costos operativos, inversiones en hornos más eficientes desde el punto de vista energético y una mayor orientación hacia los mercados externos para incrementar las exportaciones.
Asimismo, la firma apuesta a fortalecer su outlet de fábrica y desarrollar nuevas líneas de productos con mayor valor agregado que le permitan competir frente al avance de las importaciones.
Preocupación por el presente de la industria argentina
La situación de Verbano se suma a la de otras empresas manufactureras que atraviesan dificultades por la caída del consumo y la creciente competencia de productos importados.
Mientras continúan las negociaciones con los trabajadores, el futuro de una de las marcas históricas de la industria nacional permanece bajo incertidumbre. La evolución de las ventas y el éxito del proceso de reconversión serán claves para determinar si la empresa logra evitar un ajuste más profundo o incluso el cierre de sus operaciones.