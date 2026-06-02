La guerra en Medio Oriente pone en alerta a la Fórmula 1 y amenaza el cierre de la temporada 2026

La incertidumbre se concentra especialmente en las dos últimas carreras del campeonato, ambas programadas en la región. El Gran Premio de Qatar está previsto para el 29 de noviembre, mientras que el tradicional cierre de temporada en Abu Dhabi figura en el calendario para el 6 de diciembre. Sin embargo, la evolución del conflicto mantiene en vilo a los responsables de la categoría.