“Corazones en la calle”: impulsan en Tucumán una campaña solidaria para asistir a personas en situación de vulnerabilidad
Resumen para apurados
- La Comunidad Salesiana de Tucumán lanzó la campaña 'Corazones en la calle' para asistir con viandas calientes y abrigo a personas sin techo durante las noches frías de junio.
- El proyecto, iniciado hace un año, se organiza en el colegio Tulio y Massa, donde unos 100 voluntarios preparan y distribuyen viandas y abrigo gracias a donaciones vecinales.
- Con la convocatoria abierta a la sociedad, el programa busca consolidar una red de contención social y mitigar el impacto de las bajas temperaturas en los sectores vulnerables.
La Comunidad Salesiana de Tucumán puso en marcha una nueva edición de “Corazones en la calle”, propuesta solidaria que tiene como objetivo brindar comida caliente, contención y abrigo a personas en situación de calle.
Desde el templo San Juan Bosco, Solana Maldonado, voluntaria y una de las coordinadoras de la iniciativa, explicó a LA GACETA que el proyecto se viene desarrollando desde hace más de un año, aunque este 2026 se formalizó con un esquema de trabajo más organizado. “Estamos muy felices de poder dar a conocer esta propuesta y que más personas se sumen”, expresó.
La actividad consiste en la preparación de viandas durante las noches más frías de junio. Los encuentros se realizan una vez por semana (principalmente los jueves y viernes) en el colegio Tulio y Massa, donde los voluntarios comienzan a trabajar desde las 18.30. “Nos organizamos en equipos, distribuimos tareas y alrededor de las 21.30 o 22 salimos a repartir la comida en distintos puntos de la ciudad”, detalló Maldonado.
El recorrido incluye zonas céntricas, el barrio, el parque 9 de Julio y la avenida Sarmiento, aunque no se limita a esos lugares. “Si sabemos de personas que están en situación de calle en otros sectores, ampliamos el recorrido”, indicó.
El proyecto está orientado a asistir a personas en situación de calle o vulnerabilidad, pero también busca generar un espacio de encuentro y acompañamiento. “No es solo el plato de comida caliente, también es la escucha y la contención”, remarcó la joven de 22 años.
Como novedad este año, además de alimentos, la campaña incluye la recolección de frazadas, colchas y abrigo. Para sostener la iniciativa, los organizadores apelan a la solidaridad de la comunidad. “Estamos recibiendo donaciones económicas, alimentos no perecederos como fideos y arroz, carne, pollo, descartables, bebidas y todo lo que pueda servir para cocinar”, señaló.
Actualmente, el equipo está integrado por entre 70 y 100 personas, en su mayoría jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano, grupos parroquiales y centros de estudiantes, aunque la convocatoria está abierta a toda la comunidad. “Puede sumarse cualquier persona, chicos y grandes. Los menores necesitan autorización, pero todos pueden colaborar, ya sea cocinando o ayudando con movilidad”, explicó.
Quienes deseen colaborar pueden acercar donaciones a la portería del colegio Tulio y Massa durante la semana en horario escolar y los sábados. También se reciben aportes económicos a través del alias “corazonestuc2026”. Además, en las redes sociales de Salesianos Tucumán se encuentran disponibles los contactos para consultas.
“Todo aporte suma y nos permite seguir llegando a más personas en un momento del año donde el frío golpea más fuerte”, concluyó Maldonado.