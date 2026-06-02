“Corazones en la calle”: impulsan en Tucumán una campaña solidaria para asistir a personas en situación de vulnerabilidad

Desde el templo San Juan Bosco, Solana Maldonado, voluntaria y una de las coordinadoras de la iniciativa, explicó a LA GACETA que el proyecto se viene desarrollando desde hace más de un año, aunque este 2026 se formalizó con un esquema de trabajo más organizado. “Estamos muy felices de poder dar a conocer esta propuesta y que más personas se sumen”, expresó.