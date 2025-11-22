Secciones
El truco casero para perfumar el baño de forma económica y sin químicos

Con apenas dos ingredientes es posible crear un desodorante de ambiente duradero y ecológico. Te explicamos cómo hacerlo y por qué funciona.

El truco casero para perfumar el baño de forma económica y sin químicos
Hace 49 Min

El baño suele ser uno de los ambientes del hogar donde los malos olores aparecen con mayor facilidad. Al tratarse de un espacio pequeño y, por lo general, con ventilación limitada, la frescura se pierde rápidamente. Entre las causas más comunes se encuentran los problemas de ventilación, la suciedad en los desagües, fallos en el sellado de las tuberías, la falta de agua en el sifón del inodoro, la humedad y la presencia de moho.

Frente a este escenario, mantener un aroma agradable puede resultar un desafío. Sin embargo, existe un truco natural, económico y sencillo que permite aromatizar el baño utilizando apenas dos ingredientes.

Un aromatizante casero con solo dos componentes

Para preparar este desodorante de ambiente casero se necesitan:

- Media taza de arroz.

- Un aceite esencial de preferencia (lavanda, limón, rosas, coco o vainilla).

Paso a paso para elaborar el perfume casero

La preparación es rápida y accesible:

- Buscá un frasco de vidrio, como uno de conservas o mermelada reutilizado.

- Llená el recipiente hasta la mitad con arroz, que actuará como base para retener y liberar lentamente la fragancia.

- Agregá entre 10 y 20 gotas del aceite esencial elegido; la cantidad definirá la intensidad y duración del aroma.

- Cerrá el frasco y agitalo suavemente para distribuir el aceite sobre los granos de arroz.

Cómo usar el aromatizante en el baño

- Dejá el frasco abierto en el ambiente para que libere el aroma.

- Si preferís un olor más suave, mantenelo semiabierto o cubrilo con un trozo de tela.

- Mezclá el contenido cada tanto para reactivar la fragancia.

- Cuando el perfume pierda intensidad, simplemente añadí unas gotas más del aceite esencial.

Este método también puede aplicarse en otros espacios del hogar, como la cocina, la sala o los dormitorios, preparando varios recipientes.

Por qué usar frascos de vidrio

El vidrio es un material neutro que no altera los aceites esenciales. En cambio, los envases plásticos pueden afectar su composición y reducir la calidad del aroma con el tiempo. Por eso, se recomienda siempre optar por recipientes de vidrio para mejores resultados.

