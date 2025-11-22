El truco casero para perfumar el baño de forma económica y sin químicos

El baño suele ser uno de los ambientes del hogar donde los malos olores aparecen con mayor facilidad. Al tratarse de un espacio pequeño y, por lo general, con ventilación limitada, la frescura se pierde rápidamente. Entre las causas más comunes se encuentran los problemas de ventilación, la suciedad en los desagües, fallos en el sellado de las tuberías, la falta de agua en el sifón del inodoro, la humedad y la presencia de moho.