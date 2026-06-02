Recibo de sueldo y aguinaldo: claves para controlar que esté bien liquidado

Resumen para apurados
- Trabajadores y jubilados argentinos cobrarán la primera cuota del aguinaldo antes del 30 de junio, por lo que se difunden claves para controlar su liquidación y evitar errores.
- El aguinaldo equivale a la mitad del mayor sueldo del semestre. Debe figurar diferenciado en el recibo y se le aplican descuentos de jubilación, obra social y aportes de ley.
- El control del recibo de sueldo previene errores administrativos y asegura el cobro legal de este ingreso clave, impactando directamente en la planificación económica familiar.
Con el inicio de junio se aproxima el cobro del aguinaldo, uno de los ingresos más esperados por millones de trabajadores y jubilados en Argentina. La primera cuota de este Sueldo Anual Complementario debe liquidarse antes del 30 de junio, fijando su valor en el equivalente a la mitad de la remuneración mensual más alta devengada a lo largo de la primera mitad del año.
Frente a la proximidad de estos desembolsos, surge de manera habitual la necesidad de saber calcular el monto exacto de este beneficio y de corroborar la exactitud de la liquidación efectuada por la parte empleadora. Con el fin de asegurar un control eficiente, resulta indispensable examinar en detalle el recibo de haberes y auditar cada uno de los conceptos que forman parte de esta operación financiera.
Cuándo llega el dinero
La primera cuota del aguinaldo correspondiente al ciclo actual tiene como fecha de vencimiento legal el martes 30 de junio. No obstante, el marco regulatorio del empleo privado contempla una extensión técnica de hasta cuatro días hábiles posteriores para efectivizar la transferencia, razón por la cual una parte de los asalariados percibirá estos fondos durante las jornadas iniciales del mes de julio.
En lo que respecta al régimen especial del personal de casas particulares, la normativa dispone una modalidad de pago diferente. Los empleadores de este sector deben liquidar la totalidad de este beneficio complementario de manera obligatoria durante el último día de prestación de servicios pautado para el mes de junio.
Cómo identificar el aguinaldo en tu recibo de sueldo
Un control fundamental para los trabajadores consiste en corroborar la correcta identificación del aguinaldo dentro de su correspondiente liquidación de haberes. Dependiendo de los sistemas informáticos utilizados por cada empresa, este beneficio suele registrarse bajo denominaciones específicas como SAC, Aguinaldo o SAC 1° semestre. Resulta indispensable que este concepto aparezca en un renglón totalmente diferenciado, sin fusionarse con el sueldo básico ni confundirse con la remuneración mensual ordinaria.
La visualización independiente de esta partida facilita una auditoría rápida y sencilla para constatar que el cálculo matemático guarde coherencia con la normativa vigente. Cuando la empresa expone el monto de manera aislada, el empleado adquiere la capacidad de corroborar de forma inmediata si la cifra final asignada a la primera cuota del Sueldo Anual Complementario se ajusta a lo estipulado por la ley laboral.
Los descuentos que achican tu aguinaldo
Los principales descuentos son:
- Jubilación: 11%
- Ley 19.032 (PAMI): 3%
- Obra social: 3%
- Aporte sindical, cuando corresponda