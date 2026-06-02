Recibo de sueldo y aguinaldo: claves para controlar que esté bien liquidado

Con el inicio de junio se aproxima el cobro del aguinaldo, uno de los ingresos más esperados por millones de trabajadores y jubilados en Argentina. La primera cuota de este Sueldo Anual Complementario debe liquidarse antes del 30 de junio, fijando su valor en el equivalente a la mitad de la remuneración mensual más alta devengada a lo largo de la primera mitad del año.