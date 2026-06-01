Cronograma de pago del aguinaldo para los estatales tucumanos: desde el miércoles 17 al sábado 20 de junio

Resumen para apurados
- La Tesorería de Tucumán pagará el primer aguinaldo de 2026 a los estatales de la provincia entre el 17 y el 20 de junio, según el cronograma oficial de Hacienda.
- El cronograma detallado por el Ministerio de Economía se dividirá en cuatro jornadas, iniciando con el sector salud y cerrando con municipios del interior y docentes privados.
- Esta acreditación de haberes representa una inyección financiera clave para el consumo local y brinda previsibilidad económica a miles de familias de la administración pública.
La Tesorería General de la Provincia, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma de pago correspondiente al Primer Sueldo Anual Complementario (SAC) 2026 para los trabajadores de la administración pública provincial.
Según lo comunicado oficialmente, los haberes serán acreditados entre el miércoles 17 y el sábado 20 de junio, alcanzando a los distintos organismos, reparticiones y poderes del Estado provincial.
Miércoles 17 de junio
- Sistema Provincial de Salud (SIPROSA)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)
- Estación Experimental Obispo Colombres
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
Jueves 18 de junio
- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)
- Educación - Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Rep. 18 - Escuelas Secundarias Transferidas Rep. 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Rep. 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Rep. 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
Viernes 19 de junio
- Educación - Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Rep. 18 - Escuelas Secundarias Transferidas Rep. 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Rep. 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Rep. 27)
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Justicia de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Poder Legislativo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
Sábado 20 de junio
- Municipios del Interior
- Comunas Rurales
- Jubilados fuera de convenio
- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPYS)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación - Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)