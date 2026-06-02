Ofrecen la figurita de Lionel Messi en Internet: esto es lo que cuesta comprarla

Resumen para apurados
- Revendedores ofrecen la figurita de Lionel Messi para el Mundial 2026 en plataformas de internet de Argentina a precios elevados debido a su escasez y la alta demanda.
- El cromo del capitán argentino se vende en Mercado Libre y Marketplace entre $20.000 y $64.800, un atajo para coleccionistas que buscan evitar el azar de los paquetes.
- Este fenómeno consolida un mercado secundario de especulación financiera en el coleccionismo deportivo, donde las figuras de elite se cotizan como activos de inversión.
Tal vez el azar ya no sea un disfrute lúdico y se convierta en una frustración sostenida en el tiempo. Coleccionar figuritas tiene ese componente sorpresivo y también algo decepcionante cuando un nuevo paquete es la ligera variación de una bolsita anterior; la tan esperada no llega y el espacio en la página continúa vacío. Ese es el escenario que se repite entre muchos que esperan por la estampa de la Copa Mundial de Fútbol 2026 de Lionel Messi, para quienes se abre un mercado y un atajo opuesto: comprar el cromo por sumas considerables de dinero.
Las figuritas de las estrellas a nivel global son las más codiciadas y en muchas ocasiones se repite la percepción de que son las que más escasean. Aunque hay ediciones que realmente presentan una circulación disminuida, como es el caso de los “extra stickers” (variables netamente coleccionables que no se pegan en el álbum), las piezas de astros como Messi pueden detectarse como “las más difíciles” por su alta demanda entre los coleccionistas.
La fiebre por el capitán en el mercado de subastas
Así es que la impaciencia por la más deseada puede impulsar a algunos a buscar otras vías que no dependan de las disposiciones de la fortuna. Eso ocurrió en Estados Unidos en el anterior Mundial cuando una versión única de Lionel Messi de la edición Qatar 2022 se vendió en una subasta por U$S139,000 en una condición PSA 8 (Casi Nueva-Nueva).
Para este nuevo torneo de la FIFA, es posible conseguir la tarjeta de Lionel Messi de una manera más rápida. En Mercado Libre, así como en plataformas como Marketplace y grupos de Facebook, se ofrecen los cromos del capitán argentino de manera individualizada y con precios que se establecieron de acuerdo a la demanda.
Cuánto cuesta la figurita de Messi en Internet
Muchos usuarios publicaron sus imágenes del astro argentino, ya sea repetidas o con intención de reventa en Internet. Los precios varían considerablemente en el mercado secundario, donde las versiones “sueltas” pueden llegar a sumas altamente superiores a un paquete de adhesivos de siete unidades.
En Mercado Libre es posible encontrar la versión de Messi individualizada a precios muy variables. El cromo se ofrece en el catálogo por $64.800, descripto como “Figuritas Argentinas Panini Originales”, donde cada pack contiene solo una unidad del astro buscado. Así se exhiben enumeradas las de otros jugadores de la Selección como Lautaro Martínez, donde el valor desciende a $8360. En Marketplace, el lugar de ventas en Facebook, las figuritas pueden encontrarse en un rango que va de los $20.000 a los $40.000.