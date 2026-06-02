Ofrecen la figurita de Lionel Messi en Internet: esto es lo que cuesta comprarla

Tal vez el azar ya no sea un disfrute lúdico y se convierta en una frustración sostenida en el tiempo. Coleccionar figuritas tiene ese componente sorpresivo y también algo decepcionante cuando un nuevo paquete es la ligera variación de una bolsita anterior; la tan esperada no llega y el espacio en la página continúa vacío. Ese es el escenario que se repite entre muchos que esperan por la estampa de la Copa Mundial de Fútbol 2026 de Lionel Messi, para quienes se abre un mercado y un atajo opuesto: comprar el cromo por sumas considerables de dinero.