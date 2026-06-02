La conmovedora despedida familiar del tucumano Exequiel Palacios antes de disputar el Mundial

"Estoy muy feliz de estar otra vez en el Mundial. Uno no cae hasta que está ahí, viviéndolo. Espero que salga todo bien y pueda tener un buen torneo. Ojalá que se me dé y pueda disfrutarlo con todos ustedes a la vuelta", expresó el mediocampista ante la atenta mirada de familiares y amigos, que luego lo despidieron con aplausos y muestras de afecto.