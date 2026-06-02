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La conmovedora despedida familiar del tucumano Exequiel Palacios antes de disputar el Mundial

El mediocampista compartió una reunión con familiares y amigos antes de viajar a Estados Unidos para sumarse a la concentración de la selección argentina.

La conmovedora despedida familiar del tucumano Exequiel Palacios antes de disputar el Mundial
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El volante Exequiel Palacios se despidió de su familia en Argentina antes de viajar a EE.UU. este junio para sumarse a la Selección de cara al Mundial 2026.
  • El jugador del Bayer Leverkusen compartió un emotivo brindis y agradeció el apoyo de su entorno antes de unirse al plantel de Lionel Scaloni concentrado en Kansas.
  • A sus 27 años, el campeón de Qatar 2022 afrontará su segundo Mundial en busca de un rol protagónico para defender la corona lograda por la Albiceleste.
Resumen generado con IA

Antes de emprender viaje hacia Estados Unidos para incorporarse a la concentración de la selección argentina, Exequiel Palacios protagonizó una emotiva despedida junto a familiares y amigos. El futbolista nacido en Tucumán reunió a su círculo más cercano para compartir un brindis y expresar sus sensaciones antes de afrontar una nueva Copa del Mundo.

En un video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, se observa al campeón del mundo tomando la palabra frente a sus seres queridos. Con evidente emoción, agradeció el apoyo que recibió a lo largo de su carrera y destacó la importancia de quienes lo acompañaron en cada etapa de su camino en el fútbol profesional.

"Estoy muy feliz de estar otra vez en el Mundial. Uno no cae hasta que está ahí, viviéndolo. Espero que salga todo bien y pueda tener un buen torneo. Ojalá que se me dé y pueda disfrutarlo con todos ustedes a la vuelta", expresó el mediocampista ante la atenta mirada de familiares y amigos, que luego lo despidieron con aplausos y muestras de afecto.

El volante del Bayer Leverkusen dejó atrás esos días junto a los suyos para sumarse al plantel dirigido por Lionel Scaloni, que ya trabaja en Kansas de cara a los amistosos previos y al debut en el Mundial 2026. Palacios integra la nómina definitiva de la Albiceleste y buscará ganarse un lugar importante dentro del equipo.

Un nuevo desafío mundialista

A los 27 años, el tucumano afrontará su segunda Copa del Mundo. En Qatar 2022 formó parte del plantel que se consagró campeón tras vencer a Francia en la final y ahora tendrá la oportunidad de volver a representar al país en la máxima cita del fútbol. Con el recuerdo imborrable de aquella conquista y el respaldo de su familia, Palacios inicia una nueva aventura mundialista cargado de ilusión y expectativas.

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