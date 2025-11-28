La historia detrás del éxito de Ian Lucas, el influencer que sorprende en MasterChef Celebrity

Ian Lucas se convirtió en una de las figuras más queridas de MasterChef Celebrity (Telefe). Con carisma, talento y un enorme arrastre en redes, el joven creador de contenido logró destacarse gala tras gala y hoy es uno de los participantes más populares del reality culinario.
Con apenas 26 años, Ian ya es una estrella consolidada en el mundo digital: entre TikTok, YouTube e Instagram suma más de 40 millones de seguidores, lo que lo posiciona como uno de los artistas jóvenes más influyentes del país.
De Banfield al éxito global: los inicios de Ian Lucas
Nacido el 14 de marzo de 1999 en Banfield, Ian es hijo de Gustavo de Mendonça, líder de la banda Los Tulipanes, y de Eliana, su madre. Además, tiene un hermano menor, Teo, con quien mantiene una fuerte conexión artística.
A los 3 años comenzó a jugar al fútbol, pero abandonó la actividad a los 13. En plena adolescencia, tras la separación de sus padres, encontró refugio en las redes sociales: empezó a grabar videos humorísticos, bailes y challenges sin imaginar que se convertiría en un fenómeno digital.
Su primera exposición masiva llegó en 2015, cuando participó junto a su padre en el concurso de canto Laten Corazones (Telefe). Ese impulso lo llevó a crear su canal de YouTube, que hoy supera los 37,4 millones de suscriptores.
El salto a la actuación
En 2018, Ian dio un paso importante hacia la televisión con su participación en la ficción ítalo-argentina Dalia de las Hadas. Ese mismo año integró el elenco de la tercera temporada de Soy Luna (Disney Channel) y luego se sumó a Once (Disney XD), donde interpretó a Manuel Gauna durante dos temporadas.
La música: su otra gran pasión
Aunque comenzó como influencer y actor, Ian Lucas se consolidó como cantante a partir de 2020 con su sencillo “No nos afectan”, grabado junto a su hermano Teo.
Desde entonces lanzó múltiples éxitos:
Tú
Por un rato
¿Quién dijo? (2023)
No voy a llorar por ti, junto a Fede Vigevani y Milthon
En 2024 redobló su presencia musical con temas como:
La definición de perfección (con Fede Vigevani y El Parcerito)
Me matas (con Lukas Urkijo)
De cero, colaboración con Axel, con la participación de Zaira Nara en el videoclip
Ya en 2025, Ian continuó agregando hits a su carrera: Te regalo amores (con Flor Álvarez), Te encontré (con Max Carra) y Y aún así me quedé (junto a La Joaqui).
Del estudio al estadio: Ian Lucas en Vélez
Tras varias colaboraciones musicales, Ian Lucas será parte del show de Fede Vigevani en el estadio Amalfitani. El espectáculo se realizará el 22 de diciembre, marcando uno de los escenarios más importantes en la carrera del joven artista.
Rumores de romance con Evangelina Anderson
Paralelamente a su crecimiento en MasterChef Celebrity, Ian quedó envuelto en rumores de romance con Evangelina Anderson, quien recientemente se separó de Martín Demichelis tras 17 años de matrimonio.
La panelista Cora Debarbieri señaló en A la Tarde (América) que ambos compartieron historias de Instagram desde un lugar con el mismo piso, el mismo ángulo y la misma vista, lo que encendió las sospechas.
Las versiones crecieron tanto que Ian terminó siendo consultado por Kennys Palacios durante una pausa en las grabaciones del reality, aunque hasta ahora él prefiere mantener su vida privada en reserva.
Una figura en ascenso
Con su presencia en MasterChef Celebrity, su carrera musical en expansión y su participación en un show masivo en Vélez, Ian Lucas vive uno de los momentos más importantes de su trayectoria artística.
Mientras tanto, sus fanáticos siguen atentos tanto a sus nuevos proyectos como a los rumores que lo rodean.