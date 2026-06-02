Así es la espectacular casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un exclusivo espacio gamer

Ian Lucas se convirtió en una de las figuras más populares del mundo digital y, tras consagrarse como ganador de MasterChef 2026, también despertó curiosidad por su estilo de vida. En los últimos días, el influencer mostró detalles de la impresionante vivienda donde reside en un exclusivo barrio privado de Canning, una propiedad que combina lujo, tecnología y diseño contemporáneo.