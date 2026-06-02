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Un terremoto de 6.0 en Chile activó las alertas sísmicas en celulares de Argentina

Este domingo, un fuerte movimiento telúrico en el país vecino cruzó las fronteras hasta la Argentina y los ciudadanos recibieron las alertas en sus teléfonos.

Alerta de Google tras el sismo que sacudió a Chile.
Alerta de Google tras el sismo que sacudió a Chile. Captura: Google
Hace 1 Hs

Las advertencias de Google se encendieron para los habitantes de las zonas colindantes con Chile, tras un sismo que sacudió al país vecino. De acuerdo con el Centro Nacional de Información sobre Terremotos del Servicio Geológico de Estados Unidos que expide las alertas a los usuarios, el movimiento registró una magnitud de 6.0 y se detectó en ambas naciones. Los residentes mendocinos pudieron sentir con claridad el fenómeno en distintos puntos de la provincia.

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Un temblor en Chile sacudió la región costera de Valparaíso durante la tarde del domingo pasado. El epicentro se localizó 33 kilómetros al noreste del principal puerto del país vecino. De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se registró a las 17:34 hora local con una profundidad de 30 kilómetros.

El alcance del temblor que llegó hasta Argentina

La sacudida pudo ser percibida en las distintas localidades de Chile tanto en la capital, Santiago, como en toda la Región Metropolitana, la Región de Coquimbo, la Región de O’Higgins y la Región del Maule. El sismo alcanzó una magnitud de 6,0 en la escala de Richter por lo que también se sintió con fuerza en Mendoza.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó que se trata de un sismo de mediana intensidad y que no se registraron daños a personas ni a infraestructura crítica. Al mismo tiempo se descartó la amenaza de un tsunami por parte del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.

Alertas automáticas los teléfonos por el fenómeno

El fenómeno ocurrido en las costas del país vecino generó notificaciones automáticas en los teléfonos Android de usuarios mendocinos a través del sistema de alerta sísmica de Google, según informaron desde el medio local Los Andes. La herramienta Android Earthquake Alerts es una plataforma que utiliza los sensores de millones de teléfonos para detectar ondas sísmicas y advertir a las personas que podrían percibirlos.

Las notificaciones incluyen información preliminar sobre la magnitud estimada del sismo y recomendaciones básicas de seguridad. El objetivo es brindar algunos segundos de anticipación para que los usuarios puedan tomar medidas preventivas.

Mientras tanto, los mendocinos debatieron en redes sociales, dividiéndose entre los que registraron el fenómeno y los que no. Algunos simplemente se enteraron por la alerta del celular, sin percibir un movimiento real. Otro sector de la población ni siquiera recibió la notificación en sus smartphones. Al respecto, cabe mencionar que para recibir el reporte el mismo debe ser activado en las configuraciones de quienes poseen celulares Android.

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