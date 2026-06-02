Un terremoto de 6.0 en Chile activó las alertas sísmicas en celulares de Argentina

Las advertencias de Google se encendieron para los habitantes de las zonas colindantes con Chile, tras un sismo que sacudió al país vecino. De acuerdo con el Centro Nacional de Información sobre Terremotos del Servicio Geológico de Estados Unidos que expide las alertas a los usuarios, el movimiento registró una magnitud de 6.0 y se detectó en ambas naciones. Los residentes mendocinos pudieron sentir con claridad el fenómeno en distintos puntos de la provincia.