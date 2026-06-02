El Niño regresa con fuerza y hay alerta mundial: advierten por lluvias extremas, sequías y olas de calor

Alerta tras el monitoreo océanico

El ENOS es un fenómeno natural que se caracteriza por la fluctuación de las marcas térmicas oceánicas en el Pacífico ecuatorial y por la aparición de cambios en las condiciones atmosféricas. A partir del constante monitoreo de la superficie del mar, los modelos climáticos tanto del SMN como de la OMM registraron, durante el mes de mayo, que “la temperatura del agua del mar en el océano Pacífico ecuatorial fue superior a los valores normales”, según describió el SMN en su último informe. De acuerdo con este reporte, las máximas anomalías se observan cerca de la costa sudamericana.