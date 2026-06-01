La Selección Argentina inició su preparación en Kansas City y Messi trabajó diferenciado

Scaloni y su cuerpo técnico optaron por programar los entrenamientos durante la tarde para evitar las horas de mayor calor. La medida busca facilitar la aclimatación de los jugadores en una región que registra temperaturas cercanas a los 30 grados y que, además, viene de atravesar jornadas marcadas por fuertes tormentas y alertas meteorológicas en distintos sectores del estado.