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La Selección Argentina inició su preparación en Kansas City y Messi trabajó diferenciado

El plantel campeón del mundo ya trabaja en Estados Unidos. Messi no participó de los ejercicios grupales mientras continúa recuperándose de una molestia muscular. Por el calor, la práctica es a la tarde-noche.

La Selección Argentina inició su preparación en Kansas City y Messi trabajó diferenciado
Por Carlos Chirino 01 Junio 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó para la Selección Argentina. El plantel dirigido por Lionel Scaloni realizó este lunes su primera práctica en Kansas City, donde puso en marcha la preparación final antes de afrontar los dos amistosos programados para los próximos días y el debut en la Copa del Mundo 2026.

La principal novedad de la jornada estuvo relacionada con Lionel Messi. El capitán albiceleste se entrenó de manera diferenciada mientras continúa recuperándose de una contractura muscular. Por precaución, el cuerpo técnico decidió no exigir al rosarino, que realizó tareas específicas y no participó de los trabajos grupales de baja intensidad desarrollados por el resto de sus compañeros.

Poco después de las 18 de la hora local, las 20 en Argentina, los futbolistas llegaron al Compass Minerals National Performance Center, complejo habitualmente utilizado por el Sporting Kansas City de la Major League Soccer (MLS). Allí llevaron adelante una práctica liviana, enfocada principalmente en la recuperación física tras el viaje y en la adaptación a las condiciones climáticas de la ciudad estadounidense.

Scaloni y su cuerpo técnico optaron por programar los entrenamientos durante la tarde para evitar las horas de mayor calor. La medida busca facilitar la aclimatación de los jugadores en una región que registra temperaturas cercanas a los 30 grados y que, además, viene de atravesar jornadas marcadas por fuertes tormentas y alertas meteorológicas en distintos sectores del estado.

La decisión fue explicada por Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico campeón del mundo. “De a poquito nos iremos aclimatando los primeros días. Los entrenamientos serán por la tarde, cosa de que baje un poco la temperatura”, señaló en declaraciones al sitio oficial de la FIFA.

Más allá de la situación de Messi, el ambiente en el campamento argentino es de tranquilidad y expectativa. El objetivo es llegar en óptimas condiciones al estreno mundialista, por lo que estas primeras jornadas estarán destinadas a recuperar cargas, ajustar detalles físicos y comenzar a profundizar los trabajos tácticos.

Antes del inicio de la defensa del título, Argentina disputará dos encuentros amistosos. El primero será el sábado 6 de junio a las 21 frente a Honduras. Luego, el martes 9 desde las 23, se medirá con Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

Tras esos compromisos llegará la hora de la verdad: el debut en el Mundial 2026, previsto para el 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium, donde la Albiceleste comenzará oficialmente la defensa de la corona conquistada cuatro años atrás.

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