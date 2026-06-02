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Cartas de lectores: Caligrafía taquigráfica: cuando los signos se convierten en arte
Cartas de lectores: Caligrafía taquigráfica: cuando los signos se convierten en arte
02 Junio 2026

La taquigrafía manual fue y es una técnica indispensable para registrar la palabra hablada con rapidez y precisión. Sin embargo, más allá de su función práctica, sus signos poseen una belleza silenciosa que merece ser contemplada. De esa intuición nació lo que denomino caligrafía taquigráfica: una práctica que transforma los trazos del Sistema Pitman en gestos artísticos, ejecutados con calma y dedicación, como si cada signo respirara por sí mismo. En esta modalidad, los símbolos taquigráficos dejan de ser meros instrumentos de velocidad para convertirse en composiciones visuales. Canciones, poemas o textos jurídicos pueden representarse en taquigrafía con intención estética, logrando que el lector, aun sin conocer el código, se conmueva ante la armonía de los trazos. Escribir sin apuro, con técnicas de caligrafía tradicional, permite descubrir que la taquigrafía también es arte. En tiempos en que la escritura manual parece relegada, la caligrafía taquigráfica ofrece un puente entre tradición y modernidad. Nos recuerda que los signos no solo transmiten contenido: también pueden emocionar por su forma. Recuperar esta práctica es apostar por una educación y una cultura que valoren la belleza de lo escrito a mano, incluso en la era digital.

Martín E. Córdoba

maresteban.cordoba@gmail.com

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