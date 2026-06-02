OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: concurso de literatura
02 Junio 2026

Es difícil precisar los nombres del jurado del concurso de literatura del Bar Ourense en el año 2025. Después del vermut, las memorias de los parroquianos siempre son de poco fiar. Si, se puede afirmar, que para integrarlo no hubo requisitos académicos y que alcanzó con banalidades como vivir en la calle Cervantes, llamarse Alfonsina o no haberse olvidado los lentes ese viernes a la noche. También sería falso sostener que los concursantes fueron pocos. Al contrario, hay quienes afirman que hubo uno solo y que eso aseguró la unanimidad del dictamen. El premiado fue el seudónimo “Luddito”, una persona agobiada por los adelantos tecnológicos y cuya inspiración claramente remite al fraseo de Francisco de Quevedo. Para que la obra no se pierda (ya que el único registro es una fotocopia enmarcada y colgada en la pared al lado del banderín del Deportivo Español) es que se decidió difundirla. “Don Dinero” “Madre el oro ha perdido brillo/ y el amor busca otros puertos/ pues el metálico ha muerto/ y huelga tener bolsillos/ con monedas o billetes/ ya no me dan cuanto quiero/ decadente caballero/ es Don Dinero. En el centro comercial/ ya no hay sitio de estación/ descarga la aplicación/ para tu auto aparcar/ pues cuando quieras pagar/ ya sea en julio o enero/ impotente caballero /es Don Dinero. En la autopista no hay día/ en que acepten tus billetes/ tengas moto, auto o cohete/ piden la calcomanía/ seas Doctor o Zapatero/ ignorado caballero/ es Don Dinero. Todos quieren estudiar/ tus hábitos de consumo/ seas sabio o “vende humo”/ de todo dejas registro/ del celular prisionero/ olvidado caballero/ es Don Dinero. Trata de tener señal/ y un modelo de avanzada/ sin usar el celular/ tus billetes valen nada/ pagar se ha puesto fulero/ inservible caballero/ es Don Dinero”.

Miguel Ángel Reguera                     

miguelreguera@yahoo.com.ar

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