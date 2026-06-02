Cartas de lectores: a la pelotita

Hoy, el fútbol amateur y/o con amigos fue superado por el “exponencial” negocio y publicidad multimillonarios, no sólo en argentina (AFA) sino en el mundo (FIFA), donde vale todo. El 24/05 se paralizó córdoba y, según declaraciones, el 89/90% de las fuerzas de seguridad se afectó al “operativo fútbol”, desprotegiendo a sus ciudadanos (gravísimo y tardío operativo Agostina). Es increíble que, en general, la Policía se ocupe de las “hinchadas” y desproteja al pueblo. En pocos días arranca el mundial, en el cual, inexplicablemente, Argentina, a pesar de los escándalos AFA y sus derivados, es notorio participante. Mientras tanto, “la danza de los millones” continúa y nada se resuelve a fin de “ganar tiempo y aire” hasta que “se mueva la pelotita” que domine, distraiga y arrastre a las masas obnubiladas durante más de un mes, paralizando al país y al mundo. Dada la conocida situación del país (pobreza, hambre, gente en las calles, desocupación, salarios y jubilaciones vergonzosas -frente a exorbitantes remuneraciones y “niveles de vida” de los funcionarios públicos-, escándalos, internas/externas, recortes presupuestarios en salud, educación y otros), ¿resulta lógico que nuestro país se paralice y festeje “otro carnaval”? Conclusión: ¿el futbol es para todos o se “para… liza” todo?