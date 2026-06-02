Cartas de lectores: Dos patrias, dos amores

Aquel 2 de junio, doña María y don Nereo madrugaron sabiendo que sería un fin de semana con «la italianidad al palo», según sus nietos. Mientras ella preparaba el mate, él sintonizaba en onda corta la transmisión desde el Altare della Patria en Roma. Entre estáticas siguieron la Festa della Repubblica. Después de colocar la bandiera tricolore en una ventana, partieron a la Plaza San Martín para participar del acto que presidía el Cónsul General de Italia. Esa noche, la reunión familiar era para abrir el cofre de los recuerdos. Entre viejas fotos y relatos de la miseria de la preguerra recordaban a los que se quedaron y los que viajaron después desde Italia. A los vecinos que los ayudaron a construir su primera pieza. El sueño del retorno postergado con el nacimiento de cada hijo, y aquel viaje en la década del 80 que les permitió vivir, por primera vez, la Festa della Repubblica y fue su adiós a Meduna y Rivai, al descubrirse más argentinos que italianos. Entre nostalgias, Nereo dijo: «El 2, en Italia, celebran el renacer de nuestra patria, porque los italianos en 1946 eligieron ser dueños de su destino; y el 3 celebramos que Argentina nos acogió, en un homenaje a don Manuel Belgrano, que era hijo de un genovés». El domingo 3 llegaba con recuerdos de la partida: el pueblo, los Alpes, el tren, el abordaje y el balanceo del barco; los aromas a puerto, humo y salitre. Cerca del mediodía, en la Società Italiana, entre abrazos efusivos, compartían las bruschettas y la porchetta al ritmo de acordeones y coros, celebrando familiarmente el Día del Inmigrante Italiano. En esos días, don Nereo y doña María mostraban orgullosos unas escarapelas donde el lazo tricolor se unía con la cinta celeste y blanca, mientras repetían: “Italia nel cuore, ma l'Argentina nell'anima”.