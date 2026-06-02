Cuando las alarmas fallan y la violencia avanza

Agostina Vega ya no volverá. Es una realidad dolorosa e irreversible. Pero el homenaje más genuino que podemos hacerle no consiste únicamente en reclamar justicia por su caso, sino en construir las condiciones para que ninguna otra niña, adolescente o mujer quede atrapada en una cadena de violencia que pudo haberse evitado. Porque cuando una vida se pierde de esta manera, el fracaso no es sólo de una persona o de una institución: es un fracaso colectivo que nos interpela a todos.