Cuando las alarmas fallan y la violencia avanza

El crimen de Agostina Vega no es sólo una tragedia individual ni una noticia policial más. Es, una vez más, un espejo doloroso de una sociedad que sigue sin encontrar respuestas eficaces frente a una de sus formas más brutales de violencia. La conmoción que provoca el asesinato de la adolescente cordobesa de 14 años se multiplica cuando aparecen detalles que revelan crueldad, intentos de ocultamiento y una cadena de decisiones, omisiones y fallas que pudieron haber incidido en el desenlace.
Como ocurre con cada femicidio, la primera reacción es la indignación. La segunda debería ser la reflexión. Porque detrás de cada caso existe una pregunta incómoda: ¿qué nos está pasando como sociedad para que estas historias se repitan con una frecuencia alarmante?
Resulta imposible ignorar que los femicidios son la expresión extrema de una violencia que suele manifestarse desde mucho antes. No aparece de un día para otro. Se construye sobre relaciones de poder desiguales, sobre conductas naturalizadas, sobre antecedentes que muchas veces son minimizados y sobre señales de alarma que no siempre reciben la atención necesaria. Cuando una mujer o una niña termina asesinada, generalmente hubo antes una cadena de hechos que no fueron detenidos. O que fueron ignorados.
Pero también sería un error reducir el problema exclusivamente al ámbito judicial o policial. Es cierto que el Estado tiene una responsabilidad central. Debe garantizar protocolos eficaces, actuar con rapidez ante las denuncias, fortalecer los mecanismos de búsqueda y asegurar el seguimiento de personas con antecedentes por violencia de género. Las observaciones realizadas sobre la demora en la activación de la Alerta Sofía en el caso de Agostina merecen una revisión profunda. En situaciones en las que las horas son decisivas, cada demora puede tener consecuencias irreversibles.
Sin embargo, la responsabilidad no termina en las instituciones. Como comunidad, también debemos revisar actitudes que persisten. Todavía existe una tendencia a poner la lupa sobre las decisiones de las víctimas, sobre dónde estaban, con quién se encontraban o qué hicieron antes del crimen. Esa mirada desvía el foco del verdadero problema: la conducta del agresor y los mecanismos sociales que permiten que determinados comportamientos violentos se reproduzcan sin suficientes límites.
La educación, el diálogo familiar y la construcción de vínculos basados en el respeto siguen siendo herramientas fundamentales. Ninguna ley puede reemplazar el trabajo cotidiano de formar ciudadanos capaces de reconocer la igualdad, el consentimiento y la dignidad del otro. La prevención comienza mucho antes de que intervengan jueces, fiscales o policías.
También es necesario evitar que la indignación dure apenas unos días. Cada femicidio genera marchas, debates y promesas. Pero el desafío es sostener el compromiso cuando las cámaras se apagan y la noticia deja de ocupar titulares. La lucha contra la violencia de género requiere políticas públicas permanentes, recursos adecuados y una sociedad dispuesta a involucrarse.
Agostina Vega ya no volverá. Es una realidad dolorosa e irreversible. Pero el homenaje más genuino que podemos hacerle no consiste únicamente en reclamar justicia por su caso, sino en construir las condiciones para que ninguna otra niña, adolescente o mujer quede atrapada en una cadena de violencia que pudo haberse evitado. Porque cuando una vida se pierde de esta manera, el fracaso no es sólo de una persona o de una institución: es un fracaso colectivo que nos interpela a todos.