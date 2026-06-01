El titular del Ente Nacional del Gas y la Electricidad dejó el cargo a menos de un mes de asumir

La nueva estructura busca integrar las funciones que anteriormente cumplían el Enargas y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), con el objetivo de mejorar la coordinación y el control de ambos sectores. El organismo depende de la Secretaría de Energía y apunta a optimizar la fiscalización de los servicios públicos, alineándose con estándares internacionales promovidos por la OCDE.