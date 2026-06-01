El titular del Ente Nacional del Gas y la Electricidad dejó el cargo a menos de un mes de asumir

Resumen para apurados
- Néstor Lamboglia renunció este lunes a la presidencia del ENRGE en Argentina, a menos de un mes de asumir, debido a internas con miembros del directorio.
- Tras diferencias internas en el nuevo ente unificado de gas y electricidad, el vicepresidente Vicente Serra asumió la conducción para garantizar el funcionamiento institucional.
- El Gobierno deberá abrir un nuevo concurso para la presidencia, enfrentando el desafío de atraer perfiles técnicos con salarios congelados en el sector público.
Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), a menos de un mes de haber sido designado al frente del organismo. Tras su salida, el vicepresidente Vicente Serra asumió de manera inmediata la conducción de la entidad.
La dimisión se produjo en un contexto de tensiones internas dentro del directorio, particularmente con Marcelo Alejandro Nachón, vocal del ente y ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Según trascendió, las diferencias entre ambos funcionarios venían desde antes de la constitución formal del ENRGE y se profundizaron en las últimas semanas.
No obstante, fuentes cercanas al organismo señalaron a Infobae que la salida de Lamboglia respondió a “motivos estrictamente personales” y remarcaron que su paso por la entidad “es valorado positivamente dentro de la estructura del organismo”.
Desde el entorno oficial también indicaron que, de acuerdo con el marco normativo vigente, deberá iniciarse un nuevo concurso para designar al próximo presidente del ENRGE, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado en la elección de autoridades.
“La salida de Néstor Marcelo Lamboglia no afecta la continuidad institucional del ENRGE, ya que el directorio mantiene su funcionamiento con total normalidad. Tras la dimisión, el vicepresidente Vicente Serra asumió de inmediato las funciones de la presidencia, garantizando que no exista vacancia ni interrupción en la gestión del organismo”, afirmaron fuentes oficiales.
Lamboglia comunicó su decisión este lunes por la mañana al resto de los integrantes del directorio y luego formalizó la renuncia mediante un memo enviado a través del sistema oficial GEDO.
El ENRGE había iniciado recientemente su proceso de conformación luego de la unificación de los entes reguladores del gas y la electricidad. El organismo fue creado en julio de 2025 como parte del esquema de simplificación administrativa impulsado por la Ley de Bases.
La nueva estructura busca integrar las funciones que anteriormente cumplían el Enargas y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), con el objetivo de mejorar la coordinación y el control de ambos sectores. El organismo depende de la Secretaría de Energía y apunta a optimizar la fiscalización de los servicios públicos, alineándose con estándares internacionales promovidos por la OCDE.
El ENRGE nació con un plazo máximo de 180 días, contados desde julio de 2025, para comenzar formalmente sus operaciones. De acuerdo con fuentes del sector, el proceso de designación de autoridades presentó dificultades debido a los altos requisitos de calificación profesional exigidos para los cargos y al congelamiento salarial en la administración pública, factores que complicaron la cobertura de vacantes.
Lamboglia había sido designado presidente del ENRGE por un período de cinco años, el mandato más extenso dentro del directorio. Antes de asumir ese cargo, se desempeñaba como interventor del ENRE.
Con más de tres décadas de trayectoria en el sector energético, Lamboglia es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata y posee una especialización en Derecho de la Regulación Económica de los Servicios Públicos por la Universidad Austral.
Entre sus antecedentes figuran cargos como secretario letrado del Directorio y gerente de Control de Concesiones en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), coordinador legal de la Secretaría de Energía Eléctrica, asesor letrado argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y asesor jurídico de Yacyretá.
En tanto, el ingeniero Vicente Serra había sido nombrado vicepresidente del ENRGE por un plazo de cuatro años, mientras que Marcelo Alejandro Nachón asumió como vocal primero con un mandato de tres años.
Los cargos de vocal segundo y tercero fueron asignados a la doctora Griselda Lambertini y al ingeniero Héctor Sergio Falzone, quienes ejercerán funciones durante dos y un año, respectivamente.
Todos los nombramientos fueron realizados en el marco del artículo 6° del Decreto N° 452 del 4 de julio de 2025 y entraron en vigencia en esa misma fecha.