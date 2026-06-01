Serena Williams vuelve al tenis a los 44 años: jugará por primera vez desde el US Open 2022
La estadounidense, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, aceptó una invitación para disputar el torneo de Queen's en dobles. Será su regreso oficial al circuito después de casi cuatro temporadas de inactividad.
Resumen para apurados
- Serena Williams volverá al tenis profesional a los 44 años tras aceptar una invitación para jugar dobles en el torneo de Queen's en Londres a partir del 8 de junio.
- La ganadora de 23 Grand Slams no juega oficialmente desde el US Open 2022. Esta participación en césped servirá como preparación para disputar el torneo de Wimbledon.
- El regreso de la ex número uno genera enorme expectativa mundial, consolidando su legado deportivo y cultural como una de las máximas leyendas de la historia del tenis.
El tenis mundial se prepara para recibir nuevamente a una de sus máximas leyendas. Serena Williams confirmó su regreso a la competencia profesional a los 44 años, poniendo fin a una ausencia que se extendió por casi cuatro temporadas y generó una enorme expectativa entre aficionados y especialistas.
La ex número uno del mundo aceptó una invitación especial para disputar el torneo de Queen's, conocido actualmente como HSBC Championships, que comenzará el próximo 8 de junio en Londres. Su participación será en la modalidad de dobles y servirá como preparación para Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada.
La última vez que Serena había disputado un partido oficial fue en el US Open 2022. En aquel momento, la estadounidense evitó hablar de retiro y prefirió describir su situación como una "evolución" hacia una nueva etapa de su vida. Casi cuatro años después, esa evolución la encuentra nuevamente con una raqueta en la mano y lista para competir en el máximo nivel.
La vuelta de Williams adquiere una dimensión especial por todo lo que representa dentro de la historia del deporte. A lo largo de su extraordinaria carrera conquistó 23 títulos de Grand Slam, acumuló 73 trofeos individuales y permaneció 319 semanas como número uno del ranking mundial. Además, consiguió el denominado "Serena Slam" en dos oportunidades diferentes, al encadenar de manera consecutiva los cuatro torneos grandes.
Su legado también incluye cuatro medallas doradas olímpicas, varias de ellas junto a su hermana Venus Williams, con quien formó una de las parejas más exitosas que haya visto el tenis femenino.
La noticia fue oficializada por la WTA y la Federación Británica de Tenis, que destacaron no solo su impacto deportivo sino también su influencia cultural y social. Serena se convirtió durante décadas en una referente global en temas vinculados a la igualdad, la diversidad y el empoderamiento femenino.
Ahora, a los 44 años, la estadounidense volverá a pisar una cancha profesional. Y aunque los resultados deportivos todavía son una incógnita, su sola presencia ya representa uno de los acontecimientos más importantes de la temporada.