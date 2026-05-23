Dimes y diretes: cruces entre LLA Tucumán y Campero por una reunión en Famaillá

El diputado Mariano Campero se reunió con jóvenes libertarios en un locro patrio en Famaillá, de acuerdo con un comunicado. "Estamos aquí para traer las ideas del presidente Javier Milei. Tucumán nació para liderar al Norte. Nosotros tenemos un plan de Gobierno, con obra pública e infraestructura, para volver a ocupar ese lugar", expresó el miembro del bloque de LLA en la Cámara de Diputados.