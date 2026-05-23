Dimes y diretes: cruces entre LLA Tucumán y Campero por una reunión en Famaillá

Resumen para apurados
- LLA Tucumán desautorizó al diputado Mariano Campero tras un acto político en Famaillá, aclarando que no pertenece al partido y rechazando el uso de sus logos oficiales.
- Campero encabezó un mitin libertario para promover ideas de Milei, lo que provocó que el espacio liderado por Lisandro Catalán lo tildara de oportunista y de la vieja política.
- Esta disputa evidencia las tensiones internas por el liderazgo y el armado electoral de las fuerzas aliadas a Javier Milei en la provincia de Tucumán.
"Queremos traer las ideas de Milei a Tucumán"
El diputado Mariano Campero se reunió con jóvenes libertarios en un locro patrio en Famaillá, de acuerdo con un comunicado. "Estamos aquí para traer las ideas del presidente Javier Milei. Tucumán nació para liderar al Norte. Nosotros tenemos un plan de Gobierno, con obra pública e infraestructura, para volver a ocupar ese lugar", expresó el miembro del bloque de LLA en la Cámara de Diputados.
"Sigamos organizándonos comuna por comuna. Ciudad por ciudad. Barrio por barrio. Tenemos que contagiar el sueño de transformar la provincia", afirmó Campero en el lugar.
Del mitin participaron también el intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, los legisladores Manuel Courel y José Seleme, los referentes de Alberdi, Luis Augier, y de Simoca, Luis Escobar, los concejales Miguel Ramos, Agustina Simón Padrós, Mauricio Argiró, Javier Jantus y Franco Marigliano, entre otros.
La Libertad Avanza Tucumán afirma que Campero no forma parte del espacio
La Libertad Avanza Tucumán, liderada por Lisandro Catalán, emitió un duro comunicado contra el diputado Mariano Campero luego de que éste realizara un acto en Famaillá. En el armado repudiaron el uso de imágenes y logos oficiales del partido. Desde el espacio del presidente Javier Milei cuestionaron la utilización de la identidad y marcaron distancia del legislador nacional, subrayando una vez más que “no forma parte de la estructura” política en la provincia.
“Esto deja a la luz cómo opera la vieja política para confundir a la gente. LLA Tucumán tiene un único objetivo: ganar la provincia de Tucumán y transformar definitivamente la realidad de los tucumanos. Cualquier otra especulación carece de fundamento y realidad”, afirmaron en el texto.
Consideraron que se trata de una práctica “oportunista”. “Queremos dejar en claro que el diputado Mariano Campero no forma parte de LLA Tucumán”, reiteraron al finalizar.
El Partido Socialista proclamó oficialmente a sus nuevas autoridades
El Partido Socialista (PS) proclamó a sus nuevas autoridades de su mesa ejecutiva nacional. La ex diputada y ex intendenta de Rosario (Santa Fe) Mónica Fein fue reelecta como presidenta. En Tucumán, el titular de la organización es José Miguel Vera.
El armado definió presentar candidato presidencial propio en el 2027.
"Nuestro histórico partido tiene mucho para aportar para la Argentina. Nos anteceden 130 años de historia y el legado de numerosos compañeros y compañeras que demostraron que la gestión pública puede llevarse adelante con honestidad y transparencia. En Tucumán debemos recuperar un rol protagónico volviendo a poner al socialismo tucumano como una opción”, expresó Vera.