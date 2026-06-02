Cuidado con los códigos QR: los riesgos ocultos que pueden poner en peligro tus datos

Los códigos QR se integraron a nuestra vida cotidiana como una herramienta práctica para acceder a información y servicios de manera rápida. Desde consultar la carta de un restaurante hasta realizar pagos online, su uso es cada vez más extendido. Sin embargo, esta comodidad también trae consigo riesgos que muchos usuarios desconocen, convirtiéndolos en blancos fáciles para ciberdelincuentes.