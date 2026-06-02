Cuidado con los códigos QR: los riesgos ocultos que pueden poner en peligro tus datos

Resumen para apurados
- Expertos en ciberseguridad alertan sobre el aumento de estafas con códigos QR clonados o falsos, diseñados para robar datos personales y bancarios de los usuarios.
- Los atacantes manipulan estos códigos en menús, folletos y carteles públicos para redirigir a páginas web fraudulentas, propagar malware o interceptar pagos.
- La prevención requerirá que los usuarios adopten hábitos seguros, como verificar las URL antes de operar y descargar aplicaciones únicamente de tiendas oficiales.
Los códigos QR se integraron a nuestra vida cotidiana como una herramienta práctica para acceder a información y servicios de manera rápida. Desde consultar la carta de un restaurante hasta realizar pagos online, su uso es cada vez más extendido. Sin embargo, esta comodidad también trae consigo riesgos que muchos usuarios desconocen, convirtiéndolos en blancos fáciles para ciberdelincuentes.
"Los códigos QR son un terreno fértil para la manipulación, presentes en recibos, folletos y carteles. Las posibilidades de los atacantes son casi infinitas. Por ello, los usuarios deben aprender a utilizarlos de forma segura y responsable", advierte Leandro Cuozzo, analista de seguridad de Kaspersky.
Los expertos en ciberseguridad identificaron cinco riesgos principales al escanear códigos QR:
-Redirección a sitios web fraudulentos: los códigos QR pueden llevar a páginas falsas diseñadas para robar información personal y financiera, como contraseñas y datos de tarjetas de crédito. Un ejemplo común es la sustitución de códigos QR en menús de restaurantes por versiones maliciosas.
-Descarga de malware: algunos códigos QR pueden iniciar la descarga de aplicaciones dañinas que comprometen la seguridad del dispositivo, especialmente si no está protegido contra instalaciones no autorizadas.
-Ataques de phishing: los delincuentes utilizan códigos QR para suplantar la identidad de organizaciones y empresas legítimas, como bancos o servicios de streaming, con el fin de engañar a los usuarios para que ingresen sus credenciales.
-Fraudes de pagos: en eventos especiales o temporadas de ofertas, un código QR falso puede redirigir a los usuarios a realizar pagos a cuentas fraudulentas.
-Conexiones a redes Wi-Fi no seguras: un código QR puede conectar automáticamente el dispositivo del usuario a redes Wi-Fi controladas por atacantes, exponiendo su información a posibles interceptaciones.
Mitos y Realidades sobre la Seguridad de los Códigos QR
Si bien es crucial estar alerta, es importante desmentir algunos mitos. "Un código QR es simplemente un medio para redirigir a un sitio web o descargar información. Por sí solo, no puede vaciar tus cuentas ni clonar tu teléfono", aclara Emiliano Piscitelli, especialista en ciberseguridad.
Piscitelli explica que, si bien es posible que un código QR explote una vulnerabilidad en el dispositivo, estas situaciones son extremadamente raras y requieren un ataque muy bien diseñado. El riesgo más común radica en ser redirigido a un sitio fraudulento o ser invitado a instalar software malicioso, acciones que requieren la interacción del usuario.
Consejos para escanear de forma segura:
Para disfrutar de la comodidad de los códigos QR sin caer en trampas, sigue estas recomendaciones de los expertos:
-Verifica la fuente: escanea códigos QR solo de fuentes confiables y conocidas. Evita escanear códigos en lugares públicos donde podrían haber sido manipulados.
-Desconfía de los códigos QR inesperados: si recibes un código QR que no esperabas en un correo electrónico o por WhatsApp, no lo escanees, especialmente si se te insta a actuar "rápido".
-Revisa la URL: después de escanear un código QR, verifica que la dirección web a la que te dirigió sea legítima antes de realizar cualquier acción.
-No compartas datos personales: vitae ingresar información sensible si no estás completamente seguro del origen del código QR.
-Descarga aplicaciones solo desde tiendas oficiales: no descargues aplicaciones desde enlaces proporcionados por códigos QR. Utiliza siempre tiendas oficiales como Play Store o App Store.