Tres derrotas y un futuro en duda: el complejo presente que atraviesa Andrés Yllana en San Martín

El pueblo “santo” vive horas inciertas. Más allá de que ni siquiera se lleva jugada la mitad del torneo de la Primera Nacional, la sucesión de tres derrotas consecutivas sin marcar goles y, sobre todo, el derrumbe futbolístico evidenciado en los últimos partidos por el equipo, ubican en el ojo de la tormenta al entrenador Andrés Yllana, quien no consigue frenar la caída libre de un San Martín que ante Midland lució a la deriva.