Mete goles los fines de semana y vende figuritas de sol a sombra para criar a su hijo

Tal vez por eso la historia conmueve tanto; porque rompe con esa imagen artificial del futbolista rodeado de lujos y contratos imposibles. Cruz representa otra cosa; representa al jugador del interior que deja la vida los domingos y trabaja de lunes a lunes para sostener una familia. “Uno juega por pasión. Obviamente todos soñamos con vivir del fútbol, pero la realidad acá es distinta. Hay que meterle todos los días para poder salir a flote”, asegura.