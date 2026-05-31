Los dos nombres que Juan Román Riquelme quiere para reemplazar a Úbeda en Boca

Resumen para apurados
- Juan Román Riquelme busca en Buenos Aires un reemplazo tras la salida de Claudio Úbeda en Boca Juniors; Néstor Lorenzo y Antonio Mohamed son los candidatos preferidos del club.
- Ambos técnicos tienen contratos vigentes difíciles de romper: Lorenzo lidera la Selección de Colombia y Mohamed acaba de consagrarse campeón con el Toluca en México.
- La urgencia radica en que la pretemporada inicia el 16 de junio y el equipo afrontará pronto los playoffs de la Copa Sudamericana, clave para el futuro deportivo del semestre.
Boca ya empezó a moverse pensando en el próximo entrenador. Después del cierre del ciclo de Claudio Úbeda, en el club comenzaron las consultas y volvieron a aparecer nombres que no son nuevos para Juan Román Riquelme ni para el Consejo de Fútbol. En ese mapa hay dos apellidos que generan consenso desde hace tiempo, aunque ambos tienen hoy un mismo problema. Ambos parecen difíciles de sacar de donde están.
El nombre que más seduce internamente es el de Néstor Lorenzo.
No es casual. Su perfil encaja con varias de las características que Boca viene valorando desde hace tiempo: conducción fuerte, experiencia en grupos de alta exigencia y una idea futbolística con equilibrio entre competitividad y gestión del vestuario. En la dirigencia consideran además que tiene espalda internacional y capacidad para administrar contextos complejos. Pero el escenario actual prácticamente congela cualquier avance.
Lorenzo está completamente enfocado en la Selección de Colombia y ya trabaja con la cabeza puesta en el Mundial 2026. Incluso suponiendo una eliminación temprana del seleccionado "cafetero", los tiempos aparecen como el principal obstáculo para Boca.
El plantel volverá a entrenarse el 16 de junio para iniciar la pretemporada y pocas semanas después deberá afrontar una serie determinante por los playoffs de la Copa Sudamericana, que pasó a transformarse en el gran objetivo internacional del semestre; y eso obliga a una decisión rápida.
En Boca entienden que esperar demasiado también tiene costos. El nuevo entrenador tendría escaso margen para conocer al grupo, instalar una idea y preparar una llave eliminatoria que puede marcar buena parte del semestre. Por eso aparece otro nombre conocido.
Un entrenador que aparece siempre que Boca se queda sin entrenador
Antonio Mohamed volvió a ganar espacio en las conversaciones internas. El “Turco” siempre fue un entrenador que cayó bien en el mundo Boca y además nunca escondió públicamente que dirigir al club le genera interés. Sin embargo, la realidad hoy tampoco juega a favor.
Mohamed acaba de consagrarse campeón con Toluca en la Copa de Campeones de la CONCACAF y dejó señales bastante claras sobre su futuro inmediato. Consultado sobre una posible llegada al banco xeneize, eligió bajar el tono rápidamente. “No es momento para hablar del futuro. Estoy acá festejando, feliz. Mi cabeza está puesta acá”, explicó después del título.
Y fue todavía más concreto cuando habló de planificación: recordó que ya tiene organizada la pretemporada y el próximo semestre junto al club mexicano. Ese contexto hace que Boca siga evaluando escenarios.
Porque más allá de los nombres, hay una necesidad que atraviesa la búsqueda: encontrar un entrenador que llegue rápido, pueda trabajar desde el inicio del ciclo y tenga margen para construir algo más que una respuesta de emergencia.
Riquelme ya conoce a sus candidatos favoritos. La pregunta ahora es si alguno de ellos realmente está disponible.