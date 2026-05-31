Los dos nombres que Juan Román Riquelme quiere para reemplazar a Úbeda en Boca

Boca ya empezó a moverse pensando en el próximo entrenador. Después del cierre del ciclo de Claudio Úbeda, en el club comenzaron las consultas y volvieron a aparecer nombres que no son nuevos para Juan Román Riquelme ni para el Consejo de Fútbol. En ese mapa hay dos apellidos que generan consenso desde hace tiempo, aunque ambos tienen hoy un mismo problema. Ambos parecen difíciles de sacar de donde están.