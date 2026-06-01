Qué explicación encuentra Acara en el aumento del patentamiento de motos: “Es una sumatoria de factores”

“Es una sumatoria de factores: la financiación, la posibilidad de pagar una cuota, ganarle tiempo al transporte urbano y también al tránsito en las grandes ciudades”, explicó. En ese sentido, destacó que el auge de las motos no es un fenómeno aislado. “Es muy interesante el volumen que estamos vendiendo, incluso a nivel regional. Lo que está creciendo la moto en Argentina es llamativo”.