Qué explicación encuentra Acara en el aumento del patentamiento de motos: “Es una sumatoria de factores”
Resumen para apurados
- El presidente de Acara, Sebastián Beato, explicó en Argentina que el patentamiento de motos crece sostenidamente debido a la financiación y la agilidad ante el tránsito.
- El fenómeno coincide con una baja del 9% en el mercado automotor, lejos de un desplome. Además influyen la mayor variedad de modelos y la inserción de la electromovilidad.
- La adaptación a nuevas marcas y tecnologías como híbridos y eléctricos genera cautela en los compradores, perfilando una transformación a largo plazo en el mercado nacional.
El presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), Sebastián Beato, analizó en LA GACETA el crecimiento sostenido en el patentamiento de motocicletas en Argentina y descartó que se trate, por ahora, de un fenómeno vinculado exclusivamente a una caída del mercado automotor.
“Es una sumatoria de factores: la financiación, la posibilidad de pagar una cuota, ganarle tiempo al transporte urbano y también al tránsito en las grandes ciudades”, explicó. En ese sentido, destacó que el auge de las motos no es un fenómeno aislado. “Es muy interesante el volumen que estamos vendiendo, incluso a nivel regional. Lo que está creciendo la moto en Argentina es llamativo”.
Frente a interpretaciones más críticas que vinculan este comportamiento con un deterioro del poder adquisitivo, Beato fue cauteloso. “No lo consideramos de esa manera por el momento porque no vemos una caída tan grande en el auto”, señaló.
Según precisó, el mercado automotor registra una baja cercana al 9% respecto del año pasado, con cifras actuales en torno a los 42.000 patentamientos mensuales frente a los entre 47.000 y 50.000 que se observaban anteriormente. “Estamos un poco por debajo, pero no es un desplome”, aclaró.
El dirigente también apuntó a cambios en la oferta como uno de los factores que explican el comportamiento del mercado. “Hoy hay muchas más marcas y modelos; no es que haya más clientes, sino más opciones. Se ven autos distintos en todas las ciudades”, indicó.
En ese contexto, mencionó además la creciente presencia de vehículos de origen chino y el impacto que esto genera en la decisión de compra. “Hay un ingreso muy importante de autos que nos llama la atención todos los meses. Estamos en un período de adaptación, de conocer estos nuevos modelos”, sostuvo.
A esto se suma el avance de la electromovilidad, que comienza a ganar terreno, incluso en mercados del interior como Tucumán. “Hay propuestas muy fuertes de concesionarios en híbridos y eléctricos, y eso genera dudas en los clientes: si pasar a un auto a combustión, híbrido o eléctrico”, explicó.
Para Beato, este escenario de transformación también incide en la desaceleración de las ventas de autos. “El mercado está estudiando más qué producto elegir, y eso hace que las decisiones se tomen con más cautela”, concluyó.