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"Le pedí que por favor parara": la última novia de Rodrigo contó las extrañas señales que recibió tras su fallecimiento

Alejandra Romero, la última pareja de Rodrigo Bueno, recordó cómo vivió los años posteriores a la muerte del cantante y relató experiencias que interpretó como señales de su presencia.

Le pedí que por favor parara: la última novia de Rodrigo contó las extrañas señales que recibió tras su fallecimiento
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Alejandra Romero, exnovia de Rodrigo Bueno, relató en televisión argentina las extrañas experiencias que vivió tras la muerte del cantante para procesar su duelo.
  • Romero detalló que sentía la presencia constante del músico y que objetos como relojes se activaban solos, lo que la llevó a pedirle que parara para poder rehacer su vida.
  • Estas declaraciones humanizan el duelo de los allegados al ídolo del cuarteto y demuestran la vigencia y el impacto emocional que Rodrigo aún mantiene a décadas de su partida.
Resumen generado con IA

A más de dos décadas de la muerte de Rodrigo Bueno, una de las personas que compartió sus últimos años volvió a hablar públicamente sobre el vínculo que mantuvo con el cantante y cómo atravesó el duelo tras su partida.

Alejandra Romero, quien fue pareja del reconocido artista cordobés, participó de un programa de televisión y relató experiencias personales que asegura haber vivido luego del fallecimiento del ídolo del cuarteto. Su testimonio mezcló recuerdos íntimos, emociones pendientes y situaciones que interpretó como señales relacionadas con la presencia simbólica del cantante.

El recuerdo de una relación que marcó su vida

Durante la entrevista, Romero definió a Rodrigo como una figura que continúa ocupando un lugar importante en su historia personal.

Según contó, durante los años posteriores al accidente que terminó con la vida del artista sintió una conexión emocional muy fuerte que, con el tiempo, se manifestó para ella a través de distintos episodios cotidianos que no logró explicar racionalmente.

La ex pareja del cantante recordó que en un primer momento esas experiencias le generaban tranquilidad y una sensación de cercanía, aunque con el paso del tiempo comenzaron a resultarle difíciles de sobrellevar.

Las señales que asegura haber percibido

Entre los episodios que mencionó, relató situaciones domésticas que interpretó como mensajes o manifestaciones vinculadas al recuerdo de Rodrigo.

Romero explicó que llegó a sentir una presencia constante y mencionó objetos que, según su relato, se activaban sin intervención aparente, hechos que terminaron generándole inquietud.

"Se me activaban solos los relojes de láser que tenía, sentía su presencia todo el tiempo", manifestó Tomero y agregó: "Era para volverse loca. Ese fue mi límite y le pedí que por favor parara".

Con el tiempo, dijo haber decidido poner un límite emocional para poder continuar con su vida y procesar el duelo de otra manera.

Las conversaciones que hoy cobran otro significado

Otro de los aspectos que recordó fue que Rodrigo solía hablar con naturalidad sobre temas relacionados con la muerte incluso antes de alcanzar el momento más alto de su carrera.

En ese contexto, evocó conversaciones y frases que, vistas desde el presente, adquirieron para ella un significado diferente tras el fallecimiento del cantante.

Además, destacó que durante la relación siempre se sintió acompañada y segura del vínculo que compartían.

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