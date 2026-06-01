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Beccacece definió los convocados de Ecuador para el Mundial y hay presencia del fútbol argentino

Kendry Páez, Hernán Galíndez y Jordy Caicedo son los representantes del fútbol argentino en una selección que llega con grandes expectativas.

Beccacece definió los convocados de Ecuador para el Mundial y hay presencia del fútbol argentino
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El DT Sebastián Beccacece dio la lista de 26 convocados de Ecuador para el Mundial 2026, que incluye a los futbolistas de la liga argentina Galíndez, Páez y Caicedo.
  • La nómina, presentada en un video para migrantes, destaca a figuras como Moisés Caicedo. Ecuador clasificó segundo en las Eliminatorias pese a iniciar con quita de puntos.
  • La Tri buscará superar los octavos de final logrados en 2006. Integrará el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao, debutando el 14 de junio en Filadelfia.
Resumen generado con IA

El entrenador Sebastián Beccacece dio a conocer la lista de 26 futbolistas que representarán a Ecuador en el Mundial 2026. La nómina fue presentada a través de un emotivo video dedicado a los migrantes ecuatorianos y confirmó la presencia de varios de los jugadores que integran una camada considerada por muchos como la mejor de la historia reciente del seleccionado.

Entre los nombres más destacados aparecen Willian Pacho y Piero Hincapié, dos defensores que vienen de protagonizar la última final de la Champions League y que se consolidaron como referentes de una selección que buscará dar el gran salto en la Copa del Mundo. A ellos se suma Moisés Caicedo, una de las figuras del Chelsea y pieza fundamental en el mediocampo del equipo dirigido por el entrenador argentino.

La lista también cuenta con presencia del fútbol argentino. Los convocados son Hernán Galíndez, arquero de Huracán; Kendry Páez, mediocampista de River Plate; y Jordy Caicedo, delantero del Globo. Los tres formarán parte de una delegación que mezcla experiencia internacional con jóvenes talentos que intentan consolidarse en la élite.

Ecuador llega al Mundial respaldado por una destacada campaña en las Eliminatorias Sudamericanas. Pese a comenzar el proceso con una sanción de puntos, logró recuperarse y terminó en el segundo lugar de la tabla, por delante de selecciones como Brasil y Colombia.

El desafío de superar la mejor marca histórica

La gran meta de la Tri será mejorar lo realizado en Alemania 2006, cuando alcanzó por primera vez los octavos de final de una Copa del Mundo. En esta oportunidad, el equipo integrará el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. El debut será el 14 de junio en Filadelfia, donde los ecuatorianos pondrán en marcha una ilusión que se apoya en una generación repleta de talento y en uno de los planteles más competitivos que ha presentado el país en su historia.

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