Beccacece definió los convocados de Ecuador para el Mundial y hay presencia del fútbol argentino

El desafío de superar la mejor marca histórica

La gran meta de la Tri será mejorar lo realizado en Alemania 2006, cuando alcanzó por primera vez los octavos de final de una Copa del Mundo. En esta oportunidad, el equipo integrará el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. El debut será el 14 de junio en Filadelfia, donde los ecuatorianos pondrán en marcha una ilusión que se apoya en una generación repleta de talento y en uno de los planteles más competitivos que ha presentado el país en su historia.