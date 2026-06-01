El número de habitación de Messi en Kansas y una coincidencia que entusiasma a la selección argentina

Así es el búnker argentino en Kansas

El hotel elegido por la Selección fue inaugurado en 2024 y está ubicado a orillas del río Missouri. Las habitaciones cuentan con amplios espacios de descanso, baños modernos y todas las comodidades necesarias para la rutina de alta competencia. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni apostó por un lugar tranquilo y alejado del movimiento urbano, con el objetivo de que el plantel pueda enfocarse exclusivamente en el desafío de defender el título obtenido en Qatar.