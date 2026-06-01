El número de habitación de Messi en Kansas y una coincidencia que entusiasma a la selección argentina

Resumen para apurados
- La selección argentina se instaló en su búnker de Kansas para el Mundial 2026, donde la habitación asignada a Lionel Messi despertó el entusiasmo de los hinchas.
- Messi ocupará la habitación 202 solo, un número que los hinchas asocian a la cuarta estrella, tal como ocurrió con la 201 en Qatar 2022 antes de ganar el título.
- La coincidencia alimenta la ilusión de los hinchas mientras la delegación inicia su preparación en un entorno tranquilo y aislado para defender el título mundial.
La selección argentina ya se encuentra instalada en Kansas, ciudad que funcionará como base durante buena parte de su participación en el Mundial 2026. Mientras el plantel comienza a enfocarse en la preparación para el debut, un detalle relacionado con Lionel Messi despertó la atención de los hinchas y alimentó las habituales cábalas mundialistas.
Las imágenes compartidas por la cuenta oficial de la AFA permitieron conocer algunos rincones del hotel elegido para alojar a la delegación. Entre ellos apareció la habitación asignada al capitán argentino, que volverá a hospedarse solo durante la concentración, tal como ocurrió en la Copa del Mundo de Qatar 2022.
La curiosidad surge a partir del número del cuarto. En Doha, Messi se alojó en la habitación 201, una elección que muchos relacionaron con la conquista de la tercera estrella, ya que la suma de sus cifras da como resultado el número tres. Cuatro años después, el rosarino ocupará la habitación 202, una coincidencia que rápidamente generó comentarios y especulaciones entre los fanáticos.
Además, el capitán estará acompañado de cerca por algunos de sus compañeros más cercanos dentro del plantel. A pocos metros se encuentra la habitación 203, donde se hospedan Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, dos de los futbolistas con los que suele compartir buena parte de las concentraciones.
Así es el búnker argentino en Kansas
El hotel elegido por la Selección fue inaugurado en 2024 y está ubicado a orillas del río Missouri. Las habitaciones cuentan con amplios espacios de descanso, baños modernos y todas las comodidades necesarias para la rutina de alta competencia. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni apostó por un lugar tranquilo y alejado del movimiento urbano, con el objetivo de que el plantel pueda enfocarse exclusivamente en el desafío de defender el título obtenido en Qatar.