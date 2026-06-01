Cómo funciona la Alerta Sofía: una especialista criticó la demora en el caso de Agostina Vega

La desaparición de la niña fue denunciada el domingo 24 por la mañana luego de haber sido buscada durante toda la madrugada por su familia. El domingo por la tarde, el remisero que llevó a Agostina Vega se puso en contacto con su madre al conocer la desaparición. Fue el último en verla antes de ingresar a la casa de Claudio Barrelier, único detenido por el asesinato de la adolescente.