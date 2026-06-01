Cómo funciona la Alerta Sofía: una especialista criticó la demora en el caso de Agostina Vega

Resumen para apurados
- Missing Children Argentina criticó al fiscal de Córdoba por demorar más de 80 horas en activar la Alerta Sofía tras la desaparición de la adolescente Agostina Vega.
- El protocolo exige activación antes de las 72 horas. La demora judicial retrasó la búsqueda y los allanamientos en la casa de Claudio Barrelier, único imputado por el crimen.
- Este caso expone graves fallas en la aplicación de protocolos de emergencia y abre el debate sobre la responsabilidad judicial ante la desaparición de menores en el país.
La desaparición de Agostina Vega en Córdoba se rodeó de interrogantes desde el principio. La pregunta no fue solo por el paradero de la adolescente, sino que también hubo cuestionamientos por el proceder del fiscal a cargo, Raúl Garzón. La presidenta de Missing Children Argentina –una organización de búsqueda de niños desaparecidos–, Ana Rosa Llobet, hizo observaciones al respecto.
“El protocolo de la Alerta Sofía es muy estricto y tardó mucho en activarse. Pasaron muchos días”, sentenció Llobet en diálogo con Cadena 3. La referente de Missing Children Argentina reparó en que se quebrantó uno de los criterios para emitir la alerta. Según indicó, no deben pasar más de 72 horas desde la denuncia y, en el caso de Agostina Vega, pasaron cerca de 80.
¿Qué es la Alerta Sofía y por qué se aplicó tarde en la desaparición de Agostina Vega?
Según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se define la Alerta Sofía como un sistema de emergencia rápida. En tanto busca actuar de manera inmediata para aprovechar horas clave en la búsqueda de un niño, niña o adolescente perdido, uno de sus criterios de emisión es que debe ser declarada hasta 72 horas después de la desaparición.
“Al haberse demorado tanto el pedido de activación de la alerta, eso va en contra de la eficacia. Si se hubiera activado el mismo sábado o el domingo a la mañana, habría muchas más herramientas para encontrar (a Agostina)”, explicó Llobet.
La desaparición de la niña fue denunciada el domingo 24 por la mañana luego de haber sido buscada durante toda la madrugada por su familia. El domingo por la tarde, el remisero que llevó a Agostina Vega se puso en contacto con su madre al conocer la desaparición. Fue el último en verla antes de ingresar a la casa de Claudio Barrelier, único detenido por el asesinato de la adolescente.
El fiscal Garzón consideró que la desaparición de la niña no revestía el suficiente peligro para declarar la emergencia. Así, la Alerta Sofía se retrasó más de 80 horas después de la denuncia, el miércoles por la tarde/noche.
¿Cuándo se declara la Alerta Sofía?
La Alerta Sofía debe ser solicitada por la autoridad judicial a cargo de la investigación. En este caso, por el fiscal Garzón. Se indica cuando la persona es menor de 18 años y existe una denuncia oficial.
Otro requisito es que se encuentre en curso una investigación penal que verifique que la desaparición se vincula con una privación ilegítima de la libertad y/o que haya descartado hipótesis alternativas para localizar de manera inmediata al niño, niña o adolescente.
El caso también debe ser de “Alto Riesgo Inminente”. Deben haber pasado menos de 72 horas desde la desaparición; que la persona desaparecida tenga alguna discapacidad, que haya presencia de adultos relacionados a la desaparición; que se haya dado cuenta de una situación atípica; que la persona precise medicación; entre otros.
Indicios y pistas de la culpabilidad de Barrelier
El testimonio del remisero que dijo haber llevado a Agostina hasta la casa de Barrelier y haberlo reconocido no fue el único que llevó a la detención del acusado. También las amigas de la adolescente recibieron un mensaje en el que Agostina les contaba su plan: iba a la casa de Barrelier, quien la había citado, a buscar un regalo para su mamá.
Además, cámaras de la cuadra filmaron el momento en que Barrelier ingresó a su casa, acompañado de Agostina. Sin embargo, no se encontraron imágenes de la niña saliendo del sitio.